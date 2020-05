Der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski soll als neuer Kandidat Polens größtes Oppositionsbündnis Bürgerkoalition (KO) ins Rennen um die Präsidentschaft führen. Dies gab die Führung der KO am Freitag in Warschau bekannt. "Ich nehme die große Verantwortung auf mich, für ein demokratisches Polen zu kämpfen", sagte Trzaskowski nach seiner Nominierung.

Zuvor hatte die glücklose Kandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska nach einer erfolglos verlaufenen Wahlkampagne ihre Bewerbung zurückgezogen. Ursprünglich sollten die Polen am 10. Mai über ein neues Staatsoberhaupt entscheiden. Nach wochenlangem Gezerre um den Termin in Zeiten der Corona-Epidemie wurde der Wahltag aber kurzfristig abgesagt. Voraussichtlich soll er nun am 28. Mai nachgeholt werden.

Reibebaum der Konservativen

Der 48 Jahre alte Trzaskowski gilt innerhalb des liberalkonservativen Lagers als profilierter Gesellschaftsliberaler - und damit als eine Art Reibebaum der nationalkonservativen Regierungspartei PiS: Trzaskowski setzte sich für die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen (LGBT) ein und ließ in Warschau auch eine Parade von LGBT-Gruppen zu. Das brachte ihm heftigen Gegenwind in dem streng katholischen Land ein. Als Trzaskowski sich dann auch noch dafür einsetzte, LGBT-Themen in die Lehrpläne für Sexualerziehung der Warschauer Schulen zu integrieren, löste er damit in Polen eine Art kleinen Kulturkampf aus. In manchen Regionen des Landes wurden daraufhin sogar "LGBT-freie Zonen" errichtet. Dass nun ausgerechnet Trzaskowski gegen den amtierenden Präsidenten Andrzej Duda, einen Mann der nationalkonservativen PiS, antritt, lässt einen harten, schmutzig geführten Wahlkampf erwarten - soweit der in Corona-Zeiten möglich ist.

Trzaskowski wurde 2013 als Minister für Verwaltung und Digitalisierung vom damaligen Regierungschef Donald Tusk ins Kabinett geholt. Später wurde der promovierte Politologe stellvertretender Außenminister. Im Oktober 2018 gewann der Vater von zwei Kindern die Wahl zum Warschauer Bürgermeister im ersten Wahlgang. Um zum neuen Termin der Präsidentenwahl starten zu können, muss Trzaskowski nun 100.000 Unterschriften von Unterstützern sammeln und einreichen. (leg, apa,dpa)