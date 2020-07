In Deutschland sollen sich Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten künftig auf das Virus testen lassen müssen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, er werde "eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen". Dies diene dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger. "Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen", sagte der Gesundheitsminister. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein.

Für die Rückkehr aus Corona-Risikogebieten nach Österreich ist ein negativer PCR-Test notwendig. Liegt dieser nicht vor, müssen die Betroffenen in Heimquarantäne und den Test innerhalb von 48 Stunden nachholen.

Britische Regierung nimmt Balearen und Kanaren aus

Chaos hat eine spontan verordnete Quarantäne-Pflicht für britische Spanien-Urlauber ausgelöst. Hunderttausende Briten versuchten, Flüge und Hotelreservierungen zu stornieren. Es wurden auch andere Destinationen storniert, da die Regierung keine Garantie geben wollte, dass nicht auch andere Länder auf die Liste kämen. Am Montag stellte London klar, dass die Quarantäne für die Balearen- und Kanaren-Urlauber nicht gilt. In Österreich kommt der Tourismus nur langsam wieder in die Gänge. Der Juni weist bei Nächtigungen ein dickes Minus von fast 59 Prozent aus, die Gäste kommen großteils aus dem Inland.