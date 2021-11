Nicht nur in Österreich git ab Montag die 3G-Regel am Arbeitsplatz, auch die Slowakei führt sie nun ein. Eine klare Mehrheit von 84 der 119 anwesenden Abgeordneten hat am Freitag für den Gesetzesvorschlag der konservativ-populistischen Regierungskoalition gestimmt. Für die Dauer der CoronaPandemie dürfen somit Arbeitnehmer ohne Anspruch auf Lohn oder Lohnersatz vom Betreten ihres Arbeitsplatzes ausgeschlossen werden, wenn sie keinen 3G-Nachweis haben.

Sollten Gesundheitsbehörden oder Polizei an einem Arbeitsplatz infizierte Personen antreffen, können sie den Betrieb mit sofortiger Wirkung für die Dauer von bis zu 30 Tagen schließen. Auch für Massenveranstaltungen und Gastronomie-Lokale gilt die 3G-Regel. Wegen zuletzt gehäufter Sabotageakte und verbaler wie auch physischer Angriffe von Impfgegnern und Masken-Verweigerern auf Gesundheitspersonal und Sicherheitskräfte gelten dafür und für das Fälschen von Impf- oder Testbestätigungen künftig eigene Strafbestimmungen.

Die 5,5 Millionen Einwohner zählende Slowakei meldete zuletzt täglich bis zu 7.000 Neuinfektionen und gehört damit zu den EU-Ländern mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen gemessen an der Einwohnerzahl. Mit knapp 44 Prozent vollständig geimpften Einwohnern weist sie zugleich eine der niedrigsten Impfquoten in der EU auf. Die Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, dass 80 Prozent der aktuell 2.600 in Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten nicht vollständig geimpft sind.

Lockdown in Lettland noch bis Montag

In Lettland dürfen ungeimpfte Abgeordnete künftig nicht mehr an Parlamentssitzungen teilnehmen. Nach einem Beschluss der Volksvertretung Saeima in Riga müssen Mitglieder des Parlaments und von Stadt- und Gemeinderäten in dem EU-Land ab 15. November ein Corona-Zertifikat vorlegen. Die Regelung gilt bis 1. Juli 2022 für Präsenz- wie auch Digitalsitzungen. Sie sieht auch die Aussetzung von Diätenzahlungen an Abgeordnete vor, die nicht in der Lage sind, im Parlament zu arbeiten.

Allerdings sind laut einem Bericht des lettischen Rundfunks eine Handvoll Parlamentarier betroffen: 91 der 100 Abgeordneten haben ein Corona-Zertifikat, laut dem sie geimpft oder genesen sind. In den Gemeindevertretungen sind es 696 der 758 Mitglieder. Für das Gesetz stimmten 62 Abgeordnete bei 7 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen

Noch bis Montag ist in Lettland ein Lockdown in Kraft, mit dem das baltische 1,9-Millionen-Einwohner-Land gegen die aktuelle Corona-Welle kämpft. Nur gut 58 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Erneute Einschränkungen in den Niederlanden

Mit einem Teil-Lockdown reagieren auch die Niederlande auf schnell steigende Infektions-und Patientenzahlen. Die verschärften Maßnahmen sollten zunächst für drei Wochen gelten, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag an. Ab Samstag müssen Gaststätten und Supermärkte um 20 Uhr schließen, andere Geschäfte bereits um 18 Uhr. Bürger sollen zu Hause arbeiten und höchstens vier Besucher empfangen dürfen.

Die 1,5 Meter-Abstandsregel wird wieder eingeführt. Sportwettkämpfe müssen ohne Publikum stattfinden, das gilt auch für Fußballspiele. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war am Donnerstag auf über 16.000 gestiegen und hat somit einen Höchstwert erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf mehr als 500 - deutlich weniger als in Österreich. Die Lage vor allem auf den Intensivstationen ist so prekär, dass Krankenhäuser bereits vor dem Notzustand warnen.

Russland plant 2G-Regel für Fernzüge und Flugzeuge

In Russland wurde angekündigt, dass in Fernzüge und Flugzeuge künftig nur noch geimpfte und genesene Passagiere gelassen werden sollen. Auch in Restaurants, Kultureinrichtungen und zahlreichen Geschäften werde die 2G-Regel eingeführt, hieß es. Allerdings soll bis 1. Februar anstelle eines Impfnachweises auch ein negatives PCR-Testergebnis ausreichen.

Es handle sich um "eine Notfallmaßnahme angesichts der schwierigen Situation mit dem Coronavirus", teilte die Regierung mit. Apotheken und Supermärkte sollen weiter ohne Impf- oder Genesungsnachweis betreten werden können. Wann genau das Gesetz, das bis Juni nächsten Jahres gelten soll, verabschiedet und in Kraft treten könnte, war zunächst unklar. Über seine genaue Anwendung sollen dann die einzelnen Regionen je nach Infektionsgeschehen entscheiden dürfen.

Russland hat in den vergangenen Wochen immer wieder Höchststände bei den täglichen Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Auch nach einer von Präsident Wladimir Putin verordneten arbeitsfreien Woche und Teil-Lockdowns in mehreren Regionen sind die Zahlen weiter dramatisch hoch. Am Freitag registrierten die Behörden mehr als 40.100 Neuinfektionen und 1.235 Todesfälle binnen eines Tages. Vollständig geimpft sind bisher weniger als 40 Prozent der Bevölkerung. (apa/dpa/afp)