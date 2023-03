Ulrike Koltermann

Eine neongelbe Weste im Auto zu haben, ist in Frankreich Pflicht - und Präsident Emmanuel Macron hat derzeit allen Grund, deren Gebrauch zu fürchten. Zwar hat er es ungeachtet aller Proteste geschafft, seine Pensionsreform durchzusetzen - aber der politische Preis dürfte hoch sein.

Nach dem sehr knappen Ergebnis beim Misstrauensvotum drohen verschärfte Proteste, die eine Neuauflage der von Gewalt geprägten Gelbwesten-Krise befürchten lassen. Mittelfristig droht ihm seine Ablösung durch die Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Angetreten war der damals 39 Jahre alte Macron mit dem Versprechen eines neuen Regierungsstils. Im Wahlkampf hatte er seine Teams zum Anhören der Sorgen der Bevölkerung losgeschickt. Nach den Gelbwesten-Protesten 2018/19 setzte Macron auf einen landesweiten Bürgerdialog. Doch bei der Pensionsreform schlug er symbolisch mit der Faust auf den Tisch.

Legal, aber nicht legitim

Sein Rückgriff auf den Verfassungsartikel 49.3 war legal, aber in den Augen vieler Franzosen nicht legitim. Präsident Charles de Gaulle hatte sich und seinen Nachfolgern diese Möglichkeit eingeräumt, riskante Abstimmungen im Parlament zu umgehen. Macron verfiel nach Ansicht seiner Kritiker nun genau in jenen vertikalen, arroganten Stil, mit dem er hatte brechen wollen.

Mehr als hundert Mal haben französische Regierungschefs in der Vergangenheit diesen Joker gezogen, und nur einmal ist eine Regierung darüber gestürzt. Doch im Fall der Pensionsreform - einem hoch symbolischen Gesetz, das weitreichende Folgen hat - könnte der 49.3 der Tropfen gewesen sein, der bei vielen Franzosen das Fass zum Überlaufen brachte. Zwei Drittel wünschten sich laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage den Sturz der Regierung.

Macron dürfte darauf hoffen, dass die Proteste wieder abebben, spätestens zu den im April beginnenden Frühjahrsferien. Doch auch wenn ihm eine zweite gelbwestenartige Protestwelle erspart bleiben sollte, ist sein politisches Ansehen erheblich beschädigt. Seine Fähigkeit, weitere Reformen durchzusetzen, sei in jedem Fall deutlich geschwächt, bescheinigte ihm die Finanzagentur Moody’s.

In dem seit Monaten anhaltenden Pensionsstreit hatte vor allem die linkspopulistische Opposition mit ihren 13.000 Änderungsanträgen und der als Protestlied gegrölten Nationalhymne auf sich aufmerksam gemacht. Ungewohnt schweigsam gab sich hingegen die Rechtspopulistin Le Pen.

Sie dürfte darauf setzen, ihrer Partei Rassemblement National (RN) weiterhin einen seriösen Anstrich zu verpassen und bei den nächsten Wahlen dann noch mehr Stimmen von Enttäuschten einzufangen. Wechselwähler zwischen Rechts- und Linkspopulisten sind längst keine Ausnahme mehr. Und da die konservativen Republikaner der Regierung nun geholfen haben, die umstrittene Reform durchzusetzen, wird der RN auch dort einige Stimmen abgraben können.

Rede an die Franzosen

Im Unterschied zu Macron kann Le Pen 2027 erneut antreten, es wäre dann ihr vierter Versuch, in den Élysée-Palast einzuziehen. Macron hat es bisher versäumt, einen möglichen Nachfolger aufzubauen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Innenminister Gérald Darmanin werden Ambitionen nachgesagt - aber auch an ihnen hängt nun der Makel der durchgepeitschten Pensionsreform .

Auch wenn die Regierung nicht gestürzt ist, könnte Macron demnächst seine Premierministerin Elisabeth Borne auswechseln, der er es wochenlang überlassen hatte, die Reform zu erklären und zu verteidigen. Der Präsident hat sich durchgesetzt, aber es sieht sehr nach einem Pyrrhussieg aus. Macron erscheint zunehmend einsam in seinem Amt, dessen Machtfülle auch die Versuchung zum Missbrauch birgt.

"Die Regierung hat mit Streichhölzern an einer Tankstelle gespielt, nun muss sie die Konsequenzen tragen", so formulierte es Le Pen.

Emmanuel Macron will jedenfalls am heutigen Mittwoch mit einer Rede an die Franzosen versuchen, die entstandene tiefe Kluft zur Bevölkerung zu überbrücken. Dabei wird er über seine künftigen Pläne sprechen. Ob es ihm tatsächlich gelingt, die aufgebrachte Menge zu besänftigen, bleibt abzuwarten.(afp)