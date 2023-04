Kiew/Budapest. Nach zweitägiger Unterbrechung läuft der Schiffstransport ukrainischen Getreides zu internationalen Abnehmern wieder. Die Kontrollen der Frachter im Rahmen des Schwarzmeer-Getreideabkommens seien wieder aufgenommen worden, teilte der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Oleksandr Kubrakow am Mittwoch via Facebook mit. Auch das Koordinierungszentrum der Kontrollen in Istanbul bestätigte, die Getreidefrachter würden wieder inspiziert.

Russland und die Ukraine wiesen sich gegenseitig die Schuld an den Verzögerungen zu. Die beiden Länder hatten sich unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen (UN) im vergangenen Juli auf ein Abkommen geeinigt, das die Ausfuhr ukrainischen Getreides über Schiffskorridore im Schwarzen Meer trotz des Krieges ermöglichen soll. Im Bosporus werden die Frachter kontrolliert, damit sichergestellt ist, dass nur Getreide verschifft wird. Für die Ukraine sind die Einnahmen aus den Exporten von großer Bedeutung. Zudem spielen die Exporte eine wichtige Rolle bei der globalen Versorgung mit Nahrungsmitteln.

Abkommen läuft

in einem Monat aus

Das bereits mehrfach verlängerte Abkommen läuft am 18. Mai aus. Russland macht eine weitere Verlängerung von Erleichterungen für seine eigenen Agrar- und Düngemittelausfuhren abhängig. Außenminister Sergej Lawrow will nächste Woche mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres über das Abkommen sprechen. Der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solsky sagte, Verhandlungen seien über eine Verlängerung kommenden Monat angesetzt. Aus seiner Sicht ist nicht mit raschen Ergebnissen zu rechnen.

Widerstand gegen ukrainische Getreideexporte gibt es in Europa. Ungarn hat seinen Importstopp Agrarprodukte ausgeweitet. Neben Getreide und Ölsaaten sind nun auch Honig, Wein, Brot, Zucker und eine Reihe weiterer Fleisch- und Gemüseprodukte betroffen, wie aus einem Dekret der Regierung in Budapest hervorgeht. Die Erweiterung des Importstopps gilt demnach ab Mittwoch und zunächst bis Ende Juni. Grund dafür sei ein "Wettbewerbsnachteil", der zu Störungen auf dem heimischen Markt führe.

Polen hatte zum Schutz der eigenen Bauern einen Importstopp für Getreide und andere Lebensmittel aus der Ukraine verhängt, aus Bulgarien wird eine ähnliche Maßnahme erwartet.

Infolge des russischen Angriffskriegs exportiert die Ukraine weniger landwirtschaftliche Produkte auf dem Seeweg etwa nach Afrika, sondern nutzt den Landweg durch die EU. Dabei verbleiben Agrargüter oft in den Nachbarländern wie Polen und Ungarn - und sorgen dort für volle Silos und deutlichen Druck auf die Preise.