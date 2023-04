Der britische Vize-Premierminister Dominic Raab ist nach Mobbingvorwürfen zurückgetreten. Er entschuldigte sich für mögliche Beleidigungen oder entstandenen Stress. Es sei aber auch ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden, schrieb der Stellvertreter von Rishi Sunak in einem Brief, der am Freitag veröffentlicht wurde. "Ich habe die Überprüfung gefordert und mich verpflichtet, zurückzutreten, falls dabei irgendeine Art von Mobbing herauskommen sollte", schrieb Raab, der die Anschuldigungen bestritten hatte. Sunak nahm den Rücktritt "mit großem Bedauern" an.

Bis auf zwei seien alle Vorwürfe in der Untersuchung zurückgewiesen worden, erläuterte Raab. Für ihn sei es wichtig, sich an sein Wort zu halten. Dennoch sei ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden, weil die Schwelle für Mobbing so niedrig angesetzt worden sei. "Sie wird zu fadenscheinigen Beschwerden gegen Minister ermutigen und eine abschreckende Wirkung auf diejenigen haben, die im Namen Ihrer Regierung Veränderungen vorantreiben - und letztlich auf das britische Volk."

Kommunalwahl in zwei Wochen

Für Sunak und die Konservative Partei ist der Rücktritt von Raab ein Rückschlag. Raab ist bereits das dritte hochrangige Regierungsmitglied von Sunak, das wegen seines persönlichen Verhaltens sein Amt aufgibt. Sunak ist erst seit Oktober Regierungschef in Großbritannien und in zwei Wochen stehen Kommunalwahlen an. Die Tories kämpfen mit niedrigen Umfragewerten, daher wird mit einem schwachen Abschneiden der Konservativen gerechnet.

Die Vorwürfe gegen Raab waren Ende vergangenen Jahres bekanntgeworden. Im November hatte er selbst um eine Untersuchung gebeten und angekündigt, zurückzutreten, sollte dabei herauskommen, dass die Vorwürfe der Wahrheit entsprächen. Sunak beauftragte daraufhin einen Anwalt mit einer unabhängigen Überprüfung. Bereits im November war Staatssekretär Gavin Williamson ebenfalls wegen Mobbingvorwürfen zurückgetreten. Nadhim Zahawi, Minister ohne Geschäftsbereich und Vorstandsmitglied der Konservativen, entließ Sunak im Januar wegen einer Steueraffäre. Sunak steht selbst in der Kritik, weil er in Zusammenhang mit Angaben über das Vermögen seiner Frau gegen Parlamentsregeln verstoßen haben könnte. (reuters)