Victoriia Lakezina Olena Harmash

Einen Tag nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine kristallisiert sich das Ausmaß der Katastrophe langsam heraus. Die Vereinten Nationen (UN) erklärten, der Dammbruch werde schwerwiegende und weitreichende Folgen für Tausende von Menschen auf beiden Seiten der Front haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Hunderttausende Menschen hätten keinen normalen Zugang zu Trinkwasser mehr. Ukrainischen Angaben zufolge sind rund 42.000 Menschen auf beiden Uferseiten des Dnipro von Überschwemmungen bedroht. Der Fluss trennt die ukrainischen und russischen Truppen. In der russisch kontrollierten Stadt Nowa Kachowka direkt an der geborstenen Staumauer wurden russischen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen vermisst.

Die Menschen verlören ihre Häuser, den Zugang zu Nahrungsmitteln und sauberem Wasser - ihre gesamte Lebensgrundlage, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vor dem UN-Sicherheitsrat. "Das gesamte Ausmaß der Katastrophe wird erst in den kommenden Tagen voll bewusstwerden." Experten zufolge sollen die Fluten am Mittwoch ihren Höhepunkt erreichen. Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht. Aber ein Sprecher der US-Regierung sagte, die Überflutungen dürften vielen Menschen das Leben gekostet haben.

Neue Gefahren drohten in Teilen der Oblast Cherson durch die Überflutung einiger russischer Minenfelder, wie der von Russland eingesetzte Gouverneur der besetzten Gebiete in Cherson, Wladimir Saldo, der Nachrichtenagentur Tass zufolge mitteilte. Frei gespülte Minen bergen eine große Gefahr, denn sie können von den Wassermassen unkontrolliert verbreitet werden und beim Aufprall auf Bäume oder Gebäude detonieren.

USA: Verantwortung für Zerstörung unklar

Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Zerstörung des riesigen Damms in der Nacht zu Dienstag verantwortlich. Die USA erklärten, es sei unklar, wer wirklich die Verantwortung trage. Der US-Botschafter bei den UN, Robert Wood, betonte aber vor Journalisten, dass es für die Ukraine keinen Sinn ergebe, den Damm zu zerstören und der eigenen Bevölkerung Leid zuzufügen. Russland beschuldigt die Ukraine, mit der Zerstörung des Damms von einem angeblichen Scheitern einer großangelegten Gegenoffensive ablenken zu wollen. Die Ukraine wirft Russland vor, mit der Sprengung des Damms wissentlich ein Kriegsverbrechen begangen zu haben.

In dem von Russland kontrollierten Teil der Region Cherson verhängten die Besatzungsbehörden am Mittwoch den Notstand, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Rettungsdienste meldete. In der besonders stark betroffenen Stadt Nowa Kachowka war der Notstand bereits am Dienstag verhängt worden. Bürgermeister Wladimir Leontjew sagte laut der Nachrichtenagentur Tass, bei sieben Personen sei man sich sicher, dass wie vermisst würden. Mehr als 900 Menschen seien am Dienstag in Sicherheit gebracht worden. In der Stadt mit ihren rund 45.000 Einwohnern ging der Wasserstand am Mittwoch allmählich wieder zurück, wie die von Russland installierte Verwaltung der Stadt über Telegram mitteilte.

"Alles steht unter Wasser, was soll ich machen?"

Auf der rechten, nordwestlich gelegenen und von der Ukraine kontrollierten Uferseite, wurden nach Angaben des Gouverneurs der Oblast Cherson, Olexandr Prokudin, mehr als 1500 Häuser überflutet. In der Nacht zu Mittwoch seien knapp 1500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. In der Stadt Cherson, flussabwärts hinter dem Damm gelegen, wateten Bewohner bis zu den Knien durch das Wasser. Viele trugen Plastiktüten mit ihren Habseligkeiten und ihre Haustiere mit sich. "Alles steht unter Wasser, die ganzen Möbel, der Kühlschrank, die Vorräte, alle Blumen", sagte eine 53-Jährige. "Ich weiß nicht, was ich machen soll."

Die Behörden ordneten die Evakuierung von rund 80 von Überschwemmungen bedrohten Ortschaften in der gesamten Oblast Cherson an. Dafür wurden Busse, Züge und Privatfahrzeuge eingesetzt. Während die Evakuierungen in Cherson liefen, wurde von russischen Angriffen auf die Stadt berichtet. Ein Reuters-Reporter hörte Artilleriefeuer in einem Wohngebiet. Bei Beschuss in der Region Cherson und der gleichnamigen Stadt seien ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden, teilten die Behörden mit.

Auf Satellitenbildern von Dienstagnachmittag waren zahlreiche Gebäude zu sehen, die unter Wasser standen. Bei einigen ragte nur noch das Dach heraus. Olexij Kuleba, ein Vertreter der Regierung in Kiew, sagte, Bewohner säßen auf ihren Dächern und warteten auf ihre Rettung. "Das ist ein russisches Verbrechen gegen Menschen, die Natur, das Leben selbst." In einem Zoo auf der von Russland kontrollierten Seite des Dnipro starben nach Angaben eines Zoo-Vertreters auf Facebook alle 300 Tiere in den Fluten. (reuters)