Nina Larson

Die rasch schmelzenden Gletscher in den Alpen führen den Schweizern den Klimawandel deutlich vor Augen. Am Sonntag stimmten sie in einem Referendum darüber ab, ob ihr Land bis 2050 CO 2 -neutral werden soll. Der Gesetzentwurf sieht vor, den Verbrauch von Erdöl und Erdgas schrittweise zu reduzieren, erneuerbare Energien auszubauen und klimafreundliche Heizungen zu fördern. Nach der Auszählung fast aller Stimmen sprechen sich fast 59 Prozent für ein klimaneutrales Land aus und damit gibt es eine klare Mehrheit für das sogenannte Klima- und Innovationsgesetz. Die Wähler stimmten zudem mit überwältigender Mehrheit für eine Mindeststeuer von 15 Prozent für große, international tätige Unternehmen. Die Wahlbeteiligung bei den Referenden lag bei etwa 42 Prozent.

Die Schweiz und ihr alpines Ökosystem sind besonders stark von der Erderwärmung betroffen. Die Gletscher verloren zwischen 2001 und 2022 ein Drittel ihres Eisvolumens. Den Befürwortern der Gesetzesvorlage geht es jedoch nicht nur darum, den CO 2 -Ausstoß zu senken. Sie setzen sich auch für eine größere Energieunabhängigkeit der Schweiz ein. 75 Prozent der verbrauchten Energie, vor allem Erdöl- und Erdgas, werden importiert. Diese Abhängigkeit wurde infolge des Überfalls Russlands auf die Ukraine besonders deutlich.

Die Abkehr von fossilen Energien soll ohne Verbote und neue Steuern erreicht werden. Der Gesetzestext ist der Gegenentwurf zur sogenannten Gletscher-Initiative, die Klimaaktivisten 2019 eingereicht hatten. Regierung und Parlament lehnten deren Vorschläge ab, da sie Gas und Öl ab 2050 verbieten wollten.

Das neue Gesetz, über das am Sonntag abgestimmt wurde, sieht über zehn Jahre jährlich bis zu 200 Millionen Franken (205 Millionen Euro) vor, um Hausbesitzer beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme, zum Beispiel Wärmepumpen, zu unterstützen. Auch Industrien, die in innovative Technologien wie CO 2 -Filter investieren, sollen gefördert werden.

Alle maßgeblichen Parteien und die Bundesregierung befürworteten das Klima- und Innovationsgesetz - außer der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP). Die SVP bezeichnet den Entwurf als "Stromfresser-Gesetz", das die Energiesicherheit gefährde und die Stromrechnung der Haushalte in die Höhe schnellen lassen werde. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die SVP gegen ein Klimagesetz stellt. 2021 brachte die Partei eine Vorlage zur Senkung der Treibhausgasemissionen zum Scheitern.

Bei den Volksabstimmungen am Sonntag konnten die Schweizer auch über eine Verfassungsänderung entscheiden, die den Plan der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der G20 umsetzen soll, große international tätige Unternehmen mit einem Steuersatz von mindestens 15 Prozent zu besteuern. Die Mehrheit sprach sich für die geplante Mindestbesteuerung, die für Konzerne ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro gelten soll, aus. Bisher besteuerten die meisten der 26 Schweizer Kantone Unternehmen niedrig, um trotz der hohen Arbeitskosten wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Regierung rechnet im ersten Jahr mit zusätzlichen Einnahmen zwischen einer und 2,5 Milliarden Franken, die sie zum Teil zur Förderung des Wirtschaftsstandorts Schweiz verwenden will. Als drittes wird am Sonntag auch über das Covid-19-Gesetz abgestimmt, das Corona-Maßnahmen erleichtert, falls die Pandemie erneut aufflammen sollte.

Schwierige Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai

Unterdessen deuten zäh verlaufene Vorverhandlungen auf eine schwierige Weltklimakonferenz Ende dieses Jahres in Dubai hin. Wie zum Abschluss der zehntägigen Zwischen-Konferenz in Bonn deutlich wurde, zeichnen sich scharfe Konfliktlinien zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern ab. Diese verlangen mehr finanzielle Unterstützung, was die reichen Länder bisher aber nicht verbindlich zusagen wollen. Zwar wurde in Bonn die technische Vorarbeit für Dubai geleistet - weitgehend unstrittige Punkte wurden abgeräumt -, doch in den wirklich kritischen Fragen hat das Treffen von etwa 5.000 Delegierten aus aller Welt nach Meinung von Beobachtern kaum Annäherung gebracht.

"Die Bonner Gespräche hätten in der Vorbereitung weiter vorankommen müssen", kritisierte etwa der Klimaexperte der Hilfsorganisation Oxfam, Jan Kowalzig. Greenpeace-Chef Martin Kaiser konnte ebenso keine großen Fortschritte erkennen. Die Verhandlungen seien vom Ukraine-Krieg und den Spannungen zwischen den USA und China überschattet worden, so der Klimafachmann.(afp)