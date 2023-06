Für Wolodymyr Selenskyj wäre es ein "ideologischer Sieg" über Russland. Der ukrainische Präsident will nämlich nicht nur militärisch gegen den Aggressor vorgehen. Schon werden ebenfalls Gedanken über den künftigen Wiederaufbau des überfallenen Landes gewälzt. Und eben diese Wiederherstellung früherer Lebensverhältnisse wäre ein weiterer Sieg über Russland.

Das erklärte Selenskyj am Mittwoch per Video bei einer Geberkonferenz in London. Regierungsvertreter der EU, der USA und Großbritanniens haben dabei weitere Milliarden-Euro-Hilfen für Kiew zugesagt sowie eine Initiative zur Beteiligung der Privatwirtschaft an dem Prozess gestartet. So kündigte der britische Premierminister Rishi Sunak zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung an, private Investitionen mit staatlichen Garantien vor Risiken absichern zu wollen. Er forderte öffentliche und private Investoren auf, sich am Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur, Kliniken und Wohnhäuser zu beteiligen.

Ruf nach Schuldenerlass

Schon tags zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel den Plan vorgelegt, der Ukraine 50 Milliarden Euro von 2024 bis 2027 aus Unionsmitteln bereitzustellen. In London verkündete dann US-Außenminister Antony Blinken, dass sein Land mehr als 1,3 Milliarden Dollar zusätzlich zum Wiederaufbau des Landes zur Verfügung stellen werde. 520 Millionen Dollar sollen demnach in eine Modernisierung des Energienetzes investiert werden.

Nicht zuletzt wegen der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist die Ukraine auf erheblich mehr Hilfe angewiesen, um die Schäden des Krieges zu beheben. Die bisher entstandenen Kosten hatten die Vereinten Nationen, die EU-Kommission und die US-Regierung im März allein für das erste Kriegsjahr auf 411 Milliarden Dollar geschätzt.

Wie die Finanzierung des Wiederaufbaus vonstatten gehen könnte, zeigt eine aktuelle Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) und des Growford Instituts in Kiew auf. Empfohlen wird eine Ausweitung der nicht-rückzahlbaren Zuschüsse und ein Schuldenerlass im Umfang von 60 Prozent. Rund 80 Prozent des Geldes müsste zunächst aus öffentlichen Mitteln kommen.

Außerdem regen die Experten an, dass die Ukraine eine Steuerreform für mehr Steuergerechtigkeit und höhere öffentliche Einnahmen durchführt. Vorgeschlagen wird etwa eine Anhebung des Sozialversicherungsbeitragssatzes sowie eine progressive Einkommenssteuer mit einem oder zwei zusätzlichen Steuersätzen zwischen 25 und 40 Prozent.

Politische Unterstützung mit Hürden

Absolute Priorität komme aber dem Wiederaufbau von Häusern und Wohnungen sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen zu. "Nur wenn die Menschen wieder ein Dach über dem Kopf haben und einen Job finden, wird ein Teil der rund acht Millionen Flüchtlinge ins Land zurückkehren", sagte Co-Autorin Tetiana Bogdan vom Growford Institut. Ebenso müssten Sozialprogramme für Kriegsopfer, Kriegsveteranen, Menschen mit Behinderungen und Haushalte, die einen Angehörigen im Kampf verloren haben, sowie sozialstaatliche Leistungen massiv aufgestockt werden.

Bei all dem wird die Ukraine auch auf internationale Finanzhilfe angewiesen sein. Doch ebenso soll es politische Unterstützung geben. So hegt Kommissionspräsidentin von der Leyen "keinen Zweifel" daran, dass das Land eines Tages der EU beitreten wird. Kiew habe seine Reform-Agenda mit "beeindruckender Geschwindigkeit und Entschlossenheit beschleunigt", befand sie in London.

Allerdings geht aus einem Zwischenbericht der Brüsseler Behörde hervor, dass die Korruption eine große Hürde für EU-Beitrittsgespräche bleibt. Die Ukraine habe bisher zwei von sieben Kriterien erfüllt, die Voraussetzung für den von Kiew gewünschten Start der Verhandlungen sind, wie Diplomaten mitteilten. Sie berichteten von einer Unterredung mit EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi, der als größte Herausforderungen die Reform des Verfassungsgerichts und den Kampf gegen die Korruption sowie die Oligarchen genannt habe.

Sanktionen gegen Russland

Unterdessen haben sich die EU-Staaten auf ein neues Paket an Sanktionen gegen Russland verständigt. Dieses umfasst Strafmaßnahmen gegen weitere Personen und Organisationen, die den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstützen, aber auch ein Instrument gegen die Umgehung von bereits erlassenen Sanktionen, mit dem ausgewählte Exporte in bestimmte Drittstaaten eingeschränkt werden könnten.

Aus den EU-Staaten selbst dürfen schon seit Monaten viele Produkte nicht mehr nach Russland geliefert werden. (reu/apa/dpa)