Umschichtungen im EU-Haushalt? Na, viel Glück. Das wünscht EU-Budgetkommissar Johannes Hahn all jenen, die keine zusätzlichen Mittel für den Gemeinschaftsetat aufbringen wollen, sondern im bestehenden Finanzrahmen Spielraum orten. Zur Halbzeit der mehrjährigen Haushaltsplanung der EU ist eine Debatte um weitere Beiträge der Mitgliedstaaten entbrannt, nachdem die EU-Kommission in der Vorwoche im Zuge einer Überprüfung der Vorhaben mehr Geld von den EU-Ländern gefordert hatte.

Aus Staaten wie Österreich und den Niederlanden kam umgehend ein Nein. Stattdessen könnte die Kommission ja Mittel umschichten, befand etwa Bundeskanzler Karl Nehammer.

Allerdings ist schon lange fixiert, wofür das Geld in der aktuellen Finanzierungsperiode verwendet wird, die von 2021 bis 2027 läuft. "99 Prozent des Budgets sind von Beginn an einzelnen Staaten und Bereichen zugeordnet", betonte Hahn am Dienstag im Gespräch mit österreichischen Journalisten in Brüssel. Aus den größten Töpfen werden Infrastrukturprojekte sowie die Landwirtschaft gefördert – und jene Staaten, die davon profitieren, werden einer Verschiebung kaum zustimmen.

Doch seit der Einigung auf die Finanzplanung vor drei Jahren habe sich die Situation dramatisch verändert, argumentiert die Kommission und verweist in erster Linie auf den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. In das vom Krieg gebeutelte Land soll denn auch der Großteil von den 66 Milliarden Euro fließen, die sich die Brüsseler Behörde zusätzlich von den EU-Mitgliedern wünscht. Für Österreich wären dies schätzungsweise 480 Millionen Euro mehr pro Jahr.

Hahn weist gerne darauf hin, dass der gemeinsame Haushalt gerade einmal 1,1 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. Bei nationalen Budgets hingegen betrage der Prozentsatz 30 und mehr.

1,5 Milliarden Euro Kredit monatlich

Nach den Vorstellungen der Kommission würden von den zusätzlichen Mitteln rund 50 Milliarden Euro der Ukraine zugutekommen – 33 Milliarden Euro als Kredite und 17 Milliarden Euro als Zuschüsse. Hahn glaubt, dass die Regierungen zur Unterstützung des von Russland überfallenen Landes auch bereit seien. "Die Solidarität ist ungebrochen", meint er. Immerhin erklärten sich die EU-Staaten einverstanden, der Ukraine Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Euro monatlich zu gewähren.

Diese seien laut Hahn ab 2032 rückzahlbar – aber die Zinsen, die bis dahin anfallen, zahlen die Mitgliedsländer. In ihren Budgetschätzungen geht die Kommission davon aus, dass der Krieg binnen vier Jahren beendet sein werde und danach der Wiederaufbau beginnen könne.

Wie lange jedoch die oft beschworene Solidarität mit der Ukraine halten wird, vermag die Behörde freilich nicht zu sagen. Nicht viel Zeit bleibt jedenfalls für die Adaptierung des EU-Haushalts: Die müsste nach der Sommerpause innerhalb von zwei, drei Monaten erfolgen.

Aufgestockte Militärhilfe

Bereits entschieden ist aber eine Aufstockung der Finanzmittel für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine. Darauf einigten sich die Außenminister der EU am Montag bei einem Treffen in Luxemburg. Demnach soll es für die sogenannte Europäische Friedensfazilität 3,5 Milliarden Euro mehr geben. Die finanzielle Obergrenze wird damit auf rund zwölf Milliarden Euro erhöht.

Das Geld ist aber nicht nur für die Ukraine bestimmt. Das Instrument wurde noch vor dem Krieg geschaffen, zur militärischen Unterstützung von Partnerländern. Die ursprünglich bereit gestellten Mittel, die bis 2027 eingeplant waren, reichen nun aber nicht aus. Allein für die ukrainischen Streitkräfte wurden bisher rund 5,6 Milliarden Euro freigegeben.