Es ist eine Premiere für Nordrhein-Westfalen (NRW) mit 18 Millionen Menschen doppelt so einwohnerstark wie Österreich: Seit einem Jahr koalieren Konservative und Grüne. Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur betont im Interview "Lösungen, nicht Profilierungen, die der jeweiligen Partei dienen sollen". Wie sie beim Ziel von NRW als "erster klimaneutralen Industrieregion Europas" vorankommt, welchen Einfluss die Ampelkoalition in Berlin auf magere grüne Umfragewerte in NRW hat und wie der Höhenflug der AfD gestoppt werden kann, skizziert die gebürtige Bayerin, die seit 25 Jahren in NRW lebt.

"Wiener Zeitung": Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte über die konservativ-liberale Vorgängerregierung, Schwarz-Gelb sei "echte Liebe". Nach einem Jahr Koalition: Welcher Slogan passt zu Schwarz-Grün?

Mona Neubaur: Ganz liebenswerter Pragmatismus.

"Ganz" ist eine Einschränkung, nach richtig liebenswert klingt das nicht.

In guten Beziehungen wird viel miteinander geredet. Das tun wir. Wir sind als Grüne in die Koalition gegangen, um Lösungen für die Probleme von heute und morgen zu finden. Da gehört es sich, auch mal länger zu diskutieren.

Ist "Pragmatismus" ein Verweis auf innergrüne Konflikte, wenn sich die Partei bei Themen nicht zu 100 Prozent durchsetzen kann?

In einer Zeit, die von so vielen Krisen geprägt ist – Klimakrise, Energiekrise, Friedenskrise – ist pragmatisches Handeln notwendig, um unsere demokratischen Werte zu verteidigen. Pragmatismus ist da nichts Schlechtes, sondern ein Wert an sich.

Gibt es viel Redebedarf, weil sich CDU und Grüne an ihre erste gemeinsame Regierung in NRW gewöhnen mussten?

Ja, wir mussten uns aneinander gewöhnen. Und es ist ja nicht erledigt mit den Inhalten, die in den Koalitionsverhandlungen vereinbart wurden. Demokratie ist ein dynamischer Prozess, es ergeben sich neue Realitäten. Die Aushandlungsprozesse müssen in einem fairen Geben und Nehmen münden. In Lösungen, nicht Profilierungen, die der jeweiligen Partei dienen sollen.

Sprechen wir über die Lösungen: Sie wollen NRW zur "ersten klimaneutralen Industrieregion Europas" machen, sagten sie im Interview vor der Landtagswahl 2022, bei der die Grünen 18,2 Prozent erreichten. Ihr Ziel waren die Abschaffung der pauschalen Abstandsregel von 1.000 Metern bei Windrädern, der Bau von 1.000 neuen Windrädern in den kommenden fünf Jahren und Photovoltaikanlagen entlang der 2.000 Kilometer Autobahn in Nordrhein-Westfalen. Was davon ist im ersten Koalitionsjahr umgesetzt worden?

Es liegt nicht nur in meinem Interesse, sondern dem aller, den Ausbau der Erneuerbaren Energien so ambitioniert wie möglich voranzutreiben. Dafür haben wir im ersten Jahr Schwarz-Grün die Grundlagen gelegt. In einem echten Kraftakt haben wir Flächen ausgewiesen, auf denen mehr als 3.000 Windenergieanlagen errichtet werden können. Dank der Hilfe von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wurden auch die Genehmigungsverfahren beschleunigt. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden bereits 124 Anlagen genehmigt – deutschlandweit ein Spitzenwert. Wir haben zudem ausgewiesen, entlang welcher Autobahnen, Schienenwege und Landstraßen Photovoltaikanlagen installiert werden können. Und wir werden sieben Jahre, bevor es der Bund gesetzlich erfordert, 1,8 Prozent der Landesfläche für Windenergie bereitstellen, nämlich Anfang 2025. Damit können wir diejenigen, die investieren wollen, auf die richtigen Flächen lenken. Das bedeutet, dass die pauschale 1.000-Meter-Abstandsregelung in der ersten Sitzung nach dieser Sommerpause abgeschafft wird.

Welche Vorhaben konnten Sie nicht wie gewünscht durchsetzen?

Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr Geschwindigkeit gewünscht. Es ist aber komplett in Ordnung, Kompromisse zu machen.

Mona Neubaur ist seit Ende Juni 2022 Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie stellvertretende Ministerpräsidentin des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. - © AFP / NNEGRET HILSE

Schwarz-Grün hat auch den Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen von 2038 auf 2030 vorgezogen. Zugleich stimmten die Grünen zu, dass die Siedlung Lützerath dem Kohletagebau zum Opfer fällt. Wie groß waren die innerparteilichen Diskussionen?

Die Rechtslage zu Lützerath war bereits vor der Landtagswahl höchstinstanzlich ausgeurteilt. Besitz und Eigentum liegt beim bergbautreibenden Unternehmen RWE. Das wäre nur mit Rechtsbeugung zu verändern gewesen, und das ist nichts, was eine Rechtstaatspartei wie die Grünen fordern würde. Klar ist aber: Lützerath hat als Symbol die Diskussion verstärkt, wo wir mehr beim Klimaschutz erreichen müssen. Die 280 Millionen Tonnen Braunkohle, die durch den früheren Kohleausstieg im Rheinischen Revier unter der Erde bleiben, sind dabei ein wesentlicher Beitrag. Gleiches geschieht bei der Dekarbonisierung der Stahlherstellung. Ein Drittel des CO2-Ausstoßes kann hier eingespart werden. Damit das passieren kann, stellt die Landesregierung 700 Millionen Euro zur Verfügung – die höchste Einzelförderung in der Geschichte des Landes.

Dennoch sind nur 53 Prozent der Grünen Anhänger in NRW zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Bei der CDU sind es hingegen knapp drei Viertel. Woher rührt die Grüne Unzufriedenheit?

Ohne alles nach Berlin schieben zu wollen: Alle Parteien der Bundesregierung, SPD, Grüne und FDP, verlieren momentan an Zustimmung – auch in NRW. Ich richte meine Politik aber nicht an Meinungsumfragen aus. Schon vor einem Jahr war mein Motto: Wir laufen einen Marathon und keinen Sprint.

Nichtsdestotrotz sind Umfragen Teil des Polit-Geschäfts. Und diese zeigen, dass die Bürger sehr unzufrieden waren mit den Dauerdiskussionen zwischen den Ampel-Parteien – sei es beim Datum des Atomausstiegs oder dem Gesetzentwurf über den Wechsel zu Heizungen mit klimafreundlichen Energieträgern. Was haben SPD, Grüne und FDP falsch gemacht, dass diese Debatten so aus dem Ruder gelaufen sind?

"Ob bei Personal oder Programmatik, die AfD steht für das krasse Gegenteil einer liberalen und modernen Gesellschaft."

Wenn wir in Nordrhein-Westfalen am Kabinettstisch sitzen, geht es uns darum, Herausforderungen zu lösen. Im Bund ist Einzelnen die Profilierung ihrer Partei offensichtlich wichtiger als das gemeinsame Interesse einer Regierung.

Sie meinen die FDP. Kann eine Koalition funktionieren, in der zwei Parteien Eingriffe des Staates bevorzugen und auf einen wirtschaftsliberalen Partner treffen?

Es gibt einen gemeinsam beschlossenen Koalitionsvertrag, und es gab bereits mehrere Koalitionsausschüsse, die die Verabredungen noch abgesichert haben. Wenn aber nur eine Partei die Umsetzung dieser Maßnahmen vorantreiben will, treibt man sich auseinander, anstatt Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.

Einige Spitzenpolitiker von FDP und Grünen scheint nicht nur viel zu trennen, sie dürften einander auch schlicht nicht mögen. Inwieweit lassen sich in der Politik persönliche Befindlichkeiten ausblenden?

Wir werden nicht dafür gewählt, persönliche Zuneigungen in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen.

Die größtmögliche Distanz pflegen die Grünen zur AfD. Welche Gesprächsbasis haben Sie zu deren Abgeordneten?

Die AfD ist eine in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtete Partei, die in einem geschlossen rechtsextremen Weltbild lebt. Ob bei Personal oder Programmatik, sie steht für das krasse Gegenteil einer liberalen und modernen Gesellschaft. In meinem Amt als Ministerin gibt es aber Informationspflichten gegenüber gewählten Abgeordneten, denen ich natürlich nachkomme.

Darüber hinausgehend gibt es keinen Austausch?

So ist es.

Auch wenn wir nun wieder bei Umfragen landen, aber: Für die AfD werden bundesweit knapp 20 Prozent ausgewiesen. Gerade in Krisenzeiten sind die Rechtspopulisten stark. Wieso gelingt es den staatstragenden Parteien nicht, die AfD zu marginalisieren?

Die aktuellen Umfragen müssen für alle Demokratinnen und Demokraten eine Mahnung sein. Aber für die demokratischen Parteien bedeuten sie in erster Linie, für Gerechtigkeit zu sorgen, den Menschen Sicherheit zu geben. Das ist das beste Rezept, um denen etwas entgegenzusetzen, die nur Parolen aber keine Antworten liefern, die über Abwertung, Rassismus und Desinformation versuchen, Politik zu machen.

Was konkret können Sie verunsicherten Personen anbieten?

Wir investieren bei den Kleinsten, zum Beispiel in unseren Kindergärten, wo wir Programme anbieten, die Sprachkompetenz vermitteln. Mit dem Sozialticket in NRW für öffentliche Verkehrsmittel ermöglichen wir gerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und wir bieten beim Ausbau der Windenergie an, dass man sich auch mit kleinen Beträgen sein Sparbuch aufbessern kann, indem man sich an Anlagen beteiligt. Wir werden nicht aufhören, Lösungen anzubieten. Populisten machen sich nicht die Mühe, Lösungen anzubieten. Am echten Gestalten haben diese Parteien kein Interesse.

Noch populärer als die AfD ist die FPÖ hierzulande, die seit Monaten die Umfragen anführt. Angenommen, die FPÖ landet nach der nächsten Nationalratswahl auf Platz eins: Sollen ihr andere Parteien den Weg ins Kanzleramt versperren oder halten Sie Rechtspopulisten an der Regierungsspitze wie in Italien für eine Realität, mit der wir in der EU leben müssen?

Ich will mich zumindest mit Letzterem nicht abfinden. Staatstragende Parteien müssen alles in ihrer Kraft Stehende tun, damit Europa ein Friedenskontinent bleibt, der seine Werte – Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Solidarität – verteidigt und seinen Wohlstand erhält.

Das heißt, Sie sehen eine Partei wie die FPÖ als Bedrohung des Friedensprojektes EU an?

Frieden ist immer fragil. Mit der Geschichte Europas verbindet sich Verantwortung, dass sich Vergangenes nicht wiederholt.

Und solche Parteien sind eine potenzielle Gefahr der Wiederholung?

Ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie anstrengend, aber aller Mühen wert ist. Sie wird nicht über Populismus und Parole verteidigt, sondern potenziell geschwächt.