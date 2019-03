Wien. (pech) Kommenden Sonntag werden in Salzburg die Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Es ist dies die erste Wahl im heurigen Jahr - sieht man von der laufenden Arbeiterkammerwahl ab. Am 26. Mai folgt dann die EU-Wahl, am Tag darauf beginnen die Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft und im September schließt die Landtagswahl in Vorarlberg den heurigen Wahlreigen ab.

In der Stadt Salzburg versucht jedenfalls SPÖ-Spitzenkandidat Vizebürgermeister Bernhard Auinger, den Bürgermeistersessel zurückzuerobern. Hilfe dazu kam von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner, die am Donnerstag noch beim Verteilen von Wahlwerbung auf dem Wochenmarkt "Schranne" half. Auinger ist erst im Dezember 1917 nach dem Rücktritt des langjährigen Bürgermeisters Heinz Schaden (SPÖ) in einer Bürgermeisterstichwahl Harald Preuner (ÖVP) nur knapp unterlegen. Preuner bekam beim groß angelegten Wahlkampfabschluss am Donnerstag noch Rückendeckung von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

SPÖ-Mehrheit in der Stadt

ist gut abgesichert

Ohne auf Umfragen zurückgreifen zu können, glaubt Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer von OGM, dass Preuner in der Bürgermeisterdirektwahl seine Chancen nutzen kann. Auch der ÖVP traut er einen Zugewinn zu. Zumal die vergangene Gemeinderatswahl im Jahr 2014 stattgefunden hat - also vor der Flüchtlingswelle. Damals haben die SPÖ 15 Mandate, die ÖVP 8 Mandate, die grüne Bürgerliste 6 Mandate und Neos sowie die FPÖ je 5 Mandate geholt. Die Liste Salz kam auf 1 Mandat. Aber eine Umkehr der Machtverhältnisse in der Stadtregierung sei äußerst schwierig, wenn man die bisherige große SPÖ-Mehrheit bedenke.

Die frühere grüne Landesrätin Martina Berthold (Bürgerliste) rechnet sich aber ebenfalls Chancen auf den Bürgermeistersessel aus. Die traditionell starke Bürgerliste hat bereits am Donnerstag ihren Wahlkampf im Jazzit in der Elisabethvorstadt mit einem Konzert von Clara Luzia samt Band abgeschlossen.

Die Neos mit Spitzenkandidat Lukas Rößlhuber haben am Freitag mit einem Marsch von der Parteizentrale im Andräviertel zum Schloss Mirabell ihren Wahlkampf beendet - unterstützt von Landesprecher Sepp Schellhorn. Auch die FPÖ hat erst am Freitagabend zum "Wahlkehraus" am Graf-Zeppelin-Platz im Stadtteil Taxham geladen. Spitzenkandidat Andreas Reindl rührte noch einmal die Werbetrommel.

Themen: Leistbares Wohnen und Verkehr

Insgesamt waren die dominierenden Themen der Stadt naturgemäß das teure Wohnen und der Verkehr - beides große Belastungen für die Bürger.

Das Budget der einzelnen Parteien für den Wahlkampf ist gegenüber der Gemeinderatswahl 2014 in etwa gleich geblieben. Die ÖVP rechnet mit 300.000 Euro, das sind um rund 50.000 Euro weniger als vor fünf Jahren. Das Budget der SPÖ macht mit rund 200.000 Euro um rund 150.000 Euro weniger aus. Inklusive der Herbstkampagne gibt die Bürgerliste rund 250.000 Euro für den Stadt-Wahlkampf aus. Das Wahlkampfbudget der Neos ist mit 150.000 Euro um rund 50.000 Euro höher als 2014.

Was die Gemeinden betrifft, so stellt die ÖVP derzeit 97, die SPÖ 18 Bürgermeister, darüber hinaus gibt es 4 parteifreie Bürgermeister.

Zwar könne man aus Gemeinderatswahlen keinen Bundestrend ableiten, sagt Bachmayer, dennoch sei es möglich, dass ein größerer Zuwachs für die ÖVP als positives Ergebnis auch für die türkis-blaue Regierung gewertet werden könnte.