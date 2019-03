Wien. (dg) Künftig sollen auf heimischen Almen einheitliche Regeln für Wanderer und Bauern gelten. Vor allem im Umgang mit Rindern. Geplant ist ein Verhaltenskodex für Wanderer, ein Ratgeber für die Almen- und Weidewirtschaft und bundesweit einheitliche Regeln für die Haftpflichtversicherung für Bauern. Außerdem wird auch das Schadensersatzrecht um einen Absatz ergänzt; und zwar in Richtung mehr Eigenverantwortung für Wanderer. Bauern haften künftig nicht mehr ausnahmslos für ihre Tiere.

Der Grund für die geplanten Änderungen ist das Urteil des Innsbrucker Landesgerichts nach dem Tod einer deutschen Touristin im Jahr 2014. Die Frau war von einer Herde Mütterkühe zu Tode getrampelt worden. Das Gericht hatte den Hinterbliebenen insgesamt 490.000 Euro Schadenersatz zugesprochen, für die der Bauer aufkommen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Regeln für die Almnutzung

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger, Landwirtschaftsministerin Köstinger, Kanzler Kurz und Sozialministerin Hartinger-Klein (v. l. n. r.) stellen neues Maßnahmenpakt für die Almnutzung vor. - © apa/Punz

"Das Urteil hat zu sehr viel Verunsicherung geführt", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz. Zahlreiche Bauern drohten, Almen für Touristen zu sperren. Ziel der neuen Maßnahmen sei es, einen klaren Rahmen bei der Nutzung der Almen sowohl für Wanderer als auch für Almbetreiber vorzugeben. In Österreich gibt es derzeit 8000 Almen, die von 25.000 Betrieben bewirtschaftet werden.

Der Verhaltenskodex orientiere sich zum Beispiel an den zehn FIS-Regeln für Skifahrer und soll etwa Tipps im Umgang mit Muttertieren und mitgeführten Hunden enthalten. Der Ratgeber für die Alm- und Weidewirtschaft soll, so Köstinger, den Rahmen für das Aufstellen von Zäunen und Hinweisschildern vorgeben. Beides soll im April vorgestellt werden. "Jeder, der auf Almen unterwegs ist, muss sich bewusst sein, dass er Verantwortung trägt", sagte Köstinger.

Als dritten Punkt soll die Tierhalterhaftung im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) präzisiert werden. Konkret kommt ein ergänzender Absatz zum Paragrafen 1320 hinzu, wonach die Viehbesitzer nicht mehr ausnahmslos für ihre Tiere haften und Wanderern mehr Eigenverantwortung etwa beim Queren von Weiden abverlangt wird. Im Schadensfall sollen dann Verhaltenskodex und Ratgeber bei der Urteilsfindung herangezogen werden.

Die "notwendige Gesetzesänderung" sorge dafür, dass es "rechtlich Klarheit und Sicherheit gibt", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Ein entsprechender Gesetzesvorschlag soll in den kommenden Wochen in Begutachtung geschickt werden.