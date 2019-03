Salzburg. (pech/apa) Die ÖVP hat bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag in der Landeshauptstadt einen Erdrutschsieg eingefahren, aber auch im Land Salzburg ihre Vormachtstellung ausgebaut. In 103 der 119 Salzburger Gemeinden ist am Sonntag die ÖVP als stärkste Kraft hervorgegangen, in 79 Kommunen konnte die Volkspartei dabei die 50 Prozent-Hürde überspringen. Den anteilsmäßig größten Erfolg fuhr die ÖVP mit 80,1 Prozent in Plainfeld ein. Das schlechteste Ergebnis erzielten die Schwarzen in der sozialdemokratischen Hochburg Bürmoos mit 14,6 Prozent.

In der Landeshauptstadt - mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung von 48,2 Prozent - hat sich die ÖVP mit 36,7 Prozent fast verdoppelt und damit das Ergebnis umgedreht. Die Wahlbeteiligung lag bereits im Jahr 2014 unter 50 Prozent. Landesweit sank sie gegenüber 2014 von 64,8 auf 63,1 Prozent.

Die SPÖ verlor in der Landeshauptstadt 6,2 Prozentpunkte und rutschte auf 26,8 Prozent ab. Die in Salzburg traditionell starke grüne Bürgerliste konnte ihr Ergebnis von 2014 leicht (1,6 Prozentpunkte) auf 15,2 Prozent erhöhen. Die FPÖ sackte um 4 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent ab. Die Neos haben sich auf 6 Prozent halbiert.

Auch bei der Bürgermeisterwahl hatte der ÖVP-Kandidat und amtierende Bürgermeister Harald Preuner mit 41,3 Prozent die Nase vorne. SPÖ-Kandidat Vizebürgermeister Bernhard Auinger kam auf nur 30,7 Prozent. Auinger hatte sich Chancen ausgerechnet, lag er doch zuletzt bei der Stichwahl im Dezember 2017 um nicht einmal 300 Stimmen hinter Preuner. Die beiden gehen am 24. März wieder in eine Stichwahl.

Warum die SPÖ, die in der Stadt seit 1945 die Mehrheit hat und auch mit kurzer Unterbrechung immer den Bürgermeister stellte, so schlecht abgeschnitten hat, beurteilen Beobachter eben damit, nämlich, dass die Sozialdemokraten schon zu lange an den Hebeln der Macht waren. Es hieß auch, dass sich das starke Engagement im Wahlkampf des früheren langjährigen Bürgermeisters Heinz Schaden (SPÖ), der 2017 wegen einer Verurteilung in erster Instanz im Zusammenhang mit einem Swap-Geschäft mit dem Land verurteilt wurde, eher zum Nachteil der SPÖ gewirkt haben könnte.

In 13 von 119 Gemeinden konnte die SPÖ am Sonntag die Mehrheit erringen, in sechs davon war es eine "Absolute". Am Bahnknotenpunkt Schwarzach im Pongau kamen die Roten auf 78,8 Prozent, in Hüttau lediglich auf 7,0 Prozent der Stimmen.

SPÖ holte Hallein zurück

Der tatsächlich größte SPÖ-Erfolg dürfte allerdings die Rückeroberung von Hallein, der zweitgrößten Stadt im Bundesland, gewesen sein. 37,3 Prozent der Stimmen (plus 12,8 Prozentpunkte) entfielen auf die SPÖ; die ÖVP verlor fast im gleichen Ausmaß und kam auf 34,2 Prozent (minus 12,9 Prozentpunkte). Im ersten Wahlgang konnte SPÖ-Kandidat Alexander Stangassinger (38,4 Prozent) seinen ÖVP-Kontrahenten, den amtierenden Stadtchef Maximilian Klappacher (37,6 Prozent), knapp hinter sich lassen.

In drei Salzburger Kommunen gingen bei der Wahl Namenslisten als Sieger hervor: In Mittersill ließ die Liste Viertler von Bürgermeister Wolfgang Viertler mit 60,1 Prozent nichts anbrennen, in Anif blieb die Liste Krüger des 2015 verstorbenen Ortschefs Hans Krüger trotz Verlusten mit 41,2 Prozent vor der ÖVP. Und in Thomatal, hat als einziger Gemeinde nur einer List, die "Gemeinschaft für Thomatal", kandidiert: Naturgemäß 100 Prozent, aber fast jeder Sechste wählte in dem kleinen Ort ungültig (35 von 192 Stimmen).

Die FPÖ erzielte ihr bestes Ergebnis in St. Margarethen im Lungau (40,9 Prozent). Für die stärkste Partei reichte es in keiner einzigen Gemeinde, in 22 Orten landeten die Freiheitlichen aber auf Platz zwei. Die Grünen kamen in Goldegg, der Heimatgemeinde des früheren Landessprechers Cyriak Schwaighofer, auf 26,4 Prozent. In insgesamt sieben Orten erzielte die Partei den zweiten Rang.

Die Neos waren nur in den fünf Gemeinden Salzburg, Hallein, Kuchl, Obertrum am See und Mittersill angetreten, die aber 33 Prozent der Wahlberechtigten stellten. Ihr bestes Ergebnis erzielten die Pinken dabei in Mittersill (16,0 Prozent), bis auf Kuchl reichte es überall für mindestens ein Mandat.