Wien. (ett) In den kommenden drei Jahren von 2020 bis 2022 möchte Bildungsminister Heinz Faßmann zusätzlich österreichweit 40.000 Plätze für die Ganztagsbetreuung in Schulen schaffen. Statt 190.000 wären es dann 230.000 Plätze. Damit würde es dann Plätze für 40 Prozent der Pflichtschüler - auch in Horten - geben.

Das entsprechende Bildungsinvestitionsgesetz wird spätestens im April in Begutachtung geschickt. Es wird dann bis zum Sommer im Nationalrat beschlossen und wird die heuer auslaufende Regelung für die Ganztagsbetreuung an Schulen ablösen.

Bemerkenswert dabei ist, dass Minister Faßmann die Mittel für den Ausbau, in Summe sind es mindestens 203 Millionen Euro, mit weiteren Auflagen für Länder und Gemeinden als Schulerhalter knüpft. Neben Qualitätskriterien für das Betreuungspersonal betrifft das besonders die Öffnungszeiten: Diese gelten von 7 Uhr früh bis Unterrichtsbeginn sowie jedenfalls bis 16 Uhr, bei Bedarf bis 18 Uhr an Unterrichtstagen. Aber die Vorgaben betreffen auch die Schulferien, wo es von 8 bis 16 Jahren ein Betreuungsangebot geben soll. Ziel ist, dass 85 Prozent der Standorte Tagesbetreuung anbieten. Im Detail müssten dies dann die Schulerhalter regeln, betonte Faßmann bei der Präsentation am Dienstag.

Das letzte Wort über die Gesetzespläne ist allerdings nicht gesprochen. Denn neben der regulären Begutachtungsphase für den Entwurf stehen auch Verhandlungen mit den Bundesländern über das Gesetzesvorhaben erst aus. Deswegen spricht das Bildungsressort auch von einem "Angebot" an die Länder.

Widerständen der Gemeinden wird von vorneherein begegnet, indem mit den Mitteln auch Personalkosten übernommen werden. Gemeindevertreter haben in der Vergangenheit immer wieder beklagt, dass ihnen von der Bundespolitik die Ganztagsbetreuung vorgeschrieben werde, die Kommunen würden dann jedoch auf den Kosten für das Betreuungspersonal in der Freizeit sitzen bleiben.

Von den mindestens 203 Millionen Euro kommt freilich gut die Hälfte (110 Millionen Euro) aus Mitteln, die bisher von den Bundesländern für die Tagesbetreuung nicht in Anspruch genommenen wurden. Grob gerechnet 3500 Euro pro Schulkind werden für die Infrastruktur wie Schulküchen gewährt, ungefähr 10.000 Euro je Gruppe.