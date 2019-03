Wien. In mehr als 1000 Städten in 89 Ländern gehen kommenden Freitag Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die Klimapolitik, für den Klimaschutz - dem Beispiel Greta Thunbergs folgend. Die 16-jährige Schülerin aus Schweden gehört der Bewegung "Fridays for Future" an und demonstriert bereits seit August 2018 jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm. In Österreich wurde der erste Schüler-Klimastreik für 21. Dezember angekündigt, kurz nach der UN-Klimakonferenz in Katowice in Polen. Seitdem wird auch hier jeden Freitag um 12 Uhr Mittag auf dem Wiener Heldenplatz demonstriert.

"Zur ersten Demo sind ad hoc circa 100 Schüler gekommen", sagte Johannes Stangl, einer der Initiatoren von "Fridays for Future" in Wien, am Dienstag zur "Wiener Zeitung". "Und jede Woche sind wir gewachsen." Wie viele Schüler es kommenden Freitag sein werden, könne man noch nicht sagen. Man rechne aber mit "sehr vielen Teilnehmern", ergänzte Katharina Rogenhofer, ebenfalls Initiatorin. Von rund 50 Schulen wisse man, dass sie klassen- respektive oberstufenweise teilnehmen wollen. Im Vorfeld kursieren Schätzungen von tausenden streikenden Schülern allein in Wien. Parallel werden Schüler in Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Linz, Klagenfurt und Graz auf die Straße gehen.

Unterstützungsbrief von Wissenschaftern

In Wien startet die Demonstration an fünf Sammelpunkten (Hamerlingplatz, Karlskirche, Stiftskirche in der Mariahilfer Straße, Schottentor und Wien Mitte), von denen der Zug um 11 Uhr in Richtung Heldenplatz losgehen wird. Dort wird es um 12 Uhr eine Kundgebung und Ansprachen von Schülern geben. Außerdem soll ein Unterstützungsbrief vorgelesen werden, der von mehr als 12.000 Wissenschaftern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, den "Scientists4Future", unterzeichnet wurde. Deren Hauptaussage: Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 verpflichtet die Staaten völkerrechtlich verbindlich, die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten. Behält man nur die angekündigten Maßnahmen bei, wird diese allerdings bis Ende das Jahrhunderts etwa 3,5 Grad betragen.

Um 13 Uhr wird sich der Zug schließlich zum Bundeskanzleramt, zum Bildungsministerium, zum Nachhaltigkeits- und zum Verkehrsministerium bewegen. Vor jeder dieser Adressen ist ein Stopp eingeplant, um konkrete Forderungen vorzutragen.

Diese sind, so Stangl: eine ökosoziale Steuerreform, mehr Klimathemen im Unterricht, Klimapolitik bei jeder größeren, politischen Entscheidung mitzudenken und die Mobilitätswende voranzutreiben. Aktuell sei das Thema Klimaschutz vor allem ein Oppositionsthema. Oppositionspolitiker haben laut Stangl bereits ihre Unterstützung zugesagt. Kritik an den Streiks und Hasspostings gegen Greta Thunberg kommen unter anderem von rechten Kreisen und Klimawandelleugnern. Tatsache sei: "Das ist keine Spaßbewegung. Es ist eine politische Bewegung. Und zwar global", so Stangl.