Autor WZ Online

Wien. Die Geschichte, die nun aus den BVT-Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ist brisant. So soll nach einem "Standard"-Bericht der ÖVP-Politiker Werner Amon einen früheren FPÖ-Abgeordneten, dem von seiner angeblichen Ex-Geliebten aus Thailand Prügel vorgeworfen worden waren, an BVT-Referatsleiter Bernhard P. vermittelt haben.

Im späten Sommer 2017 wandte sich die Frau an die Staatsanwaltschaft; sie erstattete Anzeige und legte Dokumente von einem Spitalaufenthalt im Jahr 2016 bei, die ihr unter anderem Hämatome im Gesicht attestierten. Der FP-Mandatar wandte sich an Amon, der ihn an seinen Freund im BVT vermittelte. Laut Recherchen des "Standard" und der "ZiB2 am Sonntag" schrieb ihm der BVT-Mann daraufhin eine Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen gegen den früheren FPÖ-Politiker wurden eingestellt.

Thailänderin will vor Ausschuss aussagen

Nun will jene Frau, die dem FPÖ-Politiker Prügel vorwirft, vor dem BVT-U-Ausschuss aussagen. Die Thailänderin will über "Merkwürdigkeiten" in dem Verfahren dem Ausschuss berichten. Der Anwalt der Frau, Wolfgang Blaschitz, erklärte dem "Standard" zudem, dass die Frau eine Neuaufnahme will.

Die angebliche Geliebte soll in Thailand gut vernetzt sein. Amon sagte laut "Standard", dass der FPÖ-Politiker sich nicht sicher gewesen sei, ob er nicht "Opfer einer Spionageaktion" geworden sei. Deshalb bat er Amon um die Kontaktaufnahme zum BVT-Referatsleiter, dessen Anwalt zu den laufenden Ermittlungen keine Stellungnahme abgeben wollte. Manfred Ainedter, Anwalt des FPÖ-Politikers, sagte, dass sein Mandant Angst hatte, bei einer Thailandreise in Gefahr zu geraten.

NEOS wollen Sache auf den Grund gehen

Die Thailänderin habe ihm gedroht, dass dort "sein Leben in Gefahr" sei, weil sie "Beziehungen in höchste Kreise" habe. Das Ganze sei "eine politische Schmutzkampagne" gewesen, die angebliche Verflossene vom politischen Gegner beraten worden, so Ainedter. Die von P. mitverfasste Stellungnahme sei jedenfalls nie verwendet worden.

Politisch wollen die NEOS der Sache auf den Grund gehen und VP-Fraktionschef Amon nun auch als Auskunftsperson befragen. Dies sei unumgänglich zur umfassenden Aufklärung der schwarzen Seilschaften im BVT, meint Fraktionschefin Stephanie Krisper. Sie will morgen im U-Ausschuss einen entsprechenden Antrag einbringen. Auch JETZT-Fraktionschef Peter Pilz hat schon länger deponiert, Amon vor dem Gremium befragen zu wollen. Nötig wäre aber noch die Zustimmung der SPÖ, die sich bisher nicht festgelegt hat. (apa)