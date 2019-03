Wien. Der Bundespräsident sagte es als Oberbefehlshaber zum Jahreswechsel. Zuletzt betonte es auch Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) selbst. Das Bundesheer, so heißt es sperrig, sei nicht in verfassungsmäßigem Zustand. Es könne also seinem Verfassungsauftrag nicht mehr nachkommen, das Land im Sinne der Neutralität zu verteidigen.

Dass das heimische Militär finanziell seit 20 Jahren ausgehungert wird und die Miliz samt Ausrüstung dahinrafft, ist seit Jahren bekannt. Dass sich das nicht allzu bald ändern wird, ist ebenso kein Geheimnis. Die gutgläubigen Wünsche der Freiheitlichen, das Heeresbudget von etwa 2,2 auf mehr als drei Milliarden Euro aufzustocken, wurden im ersten Budget vom Koalitionspartner ÖVP mit dem begehrten Nulldefizit vor Augen prompt wieder abgerüstet.

2020 soll das Heeresbudget auf 2,4 Milliarden ansteigen, im Jahr darauf wird wieder gekürzt. Nach einer Investitionsphase unter Kunaseks Vorgänger Hans Peter Doskozil (SPÖ) lebt das Heer weiter von seiner Substanz, während das Ressort von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) einen deutlichen Budgetanstieg verzeichnete. Für den Asylbereich, die Aufrüstung der Polizei, aber auch, um ein persönliches Exempel zu statuieren: die Polizeipferde.

- © M. Hirsch

Untaugliche Eurofighter

Vor einer Woche tauchte eine Broschüre des Heers auf, wonach dieses ohne zusätzliche Mittel in naher Zukunft nur noch "einfache Assistenzleistungen" werde leisten können. Ohne Investitionen werde es in allen militärischen Bereichen zu einem Fähigkeitsverlust kommen. Der "dringende Investitionsstau" wird von Generalstabschef Robert Brieger mit drei Milliarden Euro beziffert.

Der Sprecher des Verteidigungsressorts Michael Bauer nennt die heimischen Kampfpanzer als Beispiel, die es für die Landesverteidigung brauche, die aber "in Qualität wie Quantität nicht mit modernen Kampfpanzern egal welcher Armee schritthalten können". Das sei bei vielen wesentlichen Waffensystemen der Fall.

Dass das Bundesheer in seinem maroden Zustand schon länger und nicht erst seit dieser Legislaturperiode seinen Verfassungsauftrag nicht mehr erfüllen kann, ist anzunehmen. Militärexperten, die nicht genannt werden wollen, meinen, dass das spätestens seit der Amtszeit von Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) der Fall war, der untaugliche Eurofighter angeschafft habe. Ob das Bundesheer einsatzbereit sei oder nicht, sei vielen Ministern egal gewesen.