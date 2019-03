Wien. (dg) Künftig sollen fast alle Amtswege über eine einzige Plattform erledigt werden können. Am Dienstag hat die Bundesregierung das neue Behördenportal "oesterreich.gv.at" vorgestellt. Plattformen wie help.gv.at sollen darin aufgehen. Das gesamte Angebot der Plattform gibt es mit der App "Digitales Amt" jetzt auch für Smartphones und Tablets. Bis 2020 sollen auch der elektronische Führerschein und Kfz-Zulassung in die Plattform eingebettet werden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz nennt die neue Plattform, die seit zwei Jahren in Planung ist, "einen Wendepunkt in der Verwaltung". Schon jetzt können bestimmte Amtswege wie zum Beispiel die Steuererklärung über Finanz-Online elektronisch abgewickelt werden. Neu ist, dass nun alle Dienste auf einer einzigen Plattform gebündelt werden und auch neue hinzukommen.

So soll es schon bei der kommenden EU-Wahl möglich sein, eine Wahlkarte über die Plattform zu beantragen. Auch das Meldewesen, also das An-, Ab- oder Ummelden der Wohnadresse, soll nur noch mittels App möglich sein.

Handy-Signatur notwendig

Für die Abwicklung der Amtswege online ist eine Handy-Signatur, das ist eine Art digitaler, persönlicher Unterschrift, notwendig. Diese kann zum Beispiel über Finanz-Online angefordert werden und künftig auch über die Plattform. Die Signatur soll einen möglichst sicheren Umgang mit den eigenen Daten und Anfragen ermöglichen und Missbrauch verhindern, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Dienstag.

Spätestens 2020 sollen laut Schramböck auch Führer- und Zulassungsscheine eingebunden werden - in Österreich kann das Smartphone damit den Ausweis ersetzen. Dieser gilt allerdings nur in Österreich und ersetzt das Mitführen des Führerscheins im Ausland nicht.

Über die Plattform soll auch alles rund um Schwangerschaft und Geburt abgewickelt werden können. Also die Erstellung einer Geburtsurkunde oder das Beantragen von Familienbeihilfe. Auch die Pass-Erneuerung soll künftig online erfolgen. Anders als beim Führerschein wird es aber keinen digitalen Reisepass geben. Das sei rechtlich nicht möglich und im Ausland problematisch, so die Regierungsvertreter.

An den Öffnungszeiten und Dienstleistungen der Ämter soll sich wegen der neuen Plattform nichts ändern. Amtswege könnten noch immer auch persönlich, vor Ort erledigt werden. Dennoch erwartet Kurz einen damit einhergehenden "Transformationsprozess", wie dieser bereits beim Online-Banking stattfinde. "Wer geht heute noch auf die Bank, um eine Überweisung zu tätigen, und wie viele Menschen nutzen die Möglichkeit, das online zu tun", so Kurz.

Der Bundeskanzler sprach von einem "Wendepunkt" und für Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) rückt Österreich damit vom Nachzügler "an die Spitze Europas." Kurz strich außerdem hervor, dass künftig alle Behördenportale an einer Stelle gebündelt werden.