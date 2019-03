Wien. (kle) Die Konjunktur kühlt sich merklich ab. Mit Blick auf das Budget hat Finanzminister Hartwig Löger damit aber kein Problem, wie er am Freitag zu verstehen gab. Was die derzeitige Konjunktur betreffe, sei jetzt bei dem Wort Aufschwung bloß das "Auf" zu streichen. "Aber ein Schwung ist da - und den wollen wir weiter nutzen", sagte Löger im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Heuer soll jedenfalls erstmals seit 1954 ein Budgetüberschuss, ein positiver Saldo aus Einnahmen und Ausgaben, erreicht werden. An diesem Ziel hält der Minister weiter fest, wie er betonte, auch wenn sich das Wirtschaftswachstum in Österreich nun verlangsame.

Löger sagte zwar, dass das Erreichen des Ziels jetzt "noch herausfordernder" sei. Schließlich liege der Planung eine Wachstumsprognose von 2,0 Prozent für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zugrunde, während die EU-Kommission ihre Prognose für Österreich im Februar auf 1,6 Prozent gesenkt habe. "Aber ein Wachstum von 1,6 Prozent ist etwas, mit dem man arbeiten kann", erklärte Löger, der sich damit dagegen verwahrte, die aktuelle Konjunktur schlechtzureden. "Selbst mit 1,5 Prozent bin ich noch in keiner Bedrohungslage."

Strikteres Kostenmanagement

Kommenden Freitag legen die beiden Konjunkturforschungsinstitute Wifo und IHS ihre neuen Prognosen vor. Hat das Wifo noch im Dezember das für Lögers Budgetplanung herangezogene BIP-Plus von zwei Prozent prognostiziert, rechnet der Minister jetzt fix damit, dass es seine Wachstumsprognose herunterschraubt. Die werde dann wohl "in einer ähnlichen Dimension" sein wie die jüngste Prognose der EU-Kommission. Umso mehr gelte es jetzt, beim Kostenmanagement "noch konsequenter" zu sein, damit nicht nur heuer, sondern auch in den Folgejahren nachhaltig Budgetüberschüsse erzielt werden können, bekräftigte Löger. So sind weiterhin unter anderem auch Einsparungen in allen Ressorts vorgesehen, wie auf der Regierungsklausur im Jänner vereinbart. Jedes Ministerium werde einen Beitrag leisten müssen.

Nationale Digitalsteuer

Zur geplanten Digitalsteuer auf nationaler Ebene sagte Löger, dass es hier um "Fairness in der Besteuerung der Wirtschaft" gehe. Die Umsätze zu besteuern, sei ein erster Schritt. Löger verspricht sich Einnahmen von bis zu 200 Millionen Euro. Für die Gewinnbesteuerung digitaler Konzernriesen wie Google, Amazon oder Alibaba, die so gut wie keine Steuern zahlen würden, brauche es aber eine globale Lösung. Weiter einsetzen will sich Löger auch bei der auf EU-Ebene bisher gescheiterten Steuer auf Finanztransaktionen.