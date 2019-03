Lech am Arlberg. (jm) Die Idee wurde schon über mehr als zwei Jahrzehnte gewälzt. Nun soll sie Realität werden. Der 63-jährige Bürgermeister des Nobelskiorts Lech, Ludwig Muxel, will ein neues Gemeindezentrum und - bösen Zungen zufolge - sich selbst damit in seiner wahrscheinlich letzten Amtsperiode ein Denkmal bauen. Kostenpunkt: ansehnliche 39 Millionen Euro. Das ist viel Geld für eine Gemeinde von 1500 Einwohnern, selbst wenn sich Wirtschaftsgranden wie Rene Benko dort ein Hotel leisten. Aber es ist auch eine gute Schlagzeile vor den Vorarlberger Landtagswahlen Ende September.

16 von insgesamt 18 Gemeindevertretern haben sich für das Millionenprojekt ausgesprochen, in dem unter anderem Tagungen und Veranstaltungen durchgeführt werde und auch Geschäftsbereiche Platz finden sollen. Doch in der Gemeinde regt sich Widerstand. Die Gruppe "Lech miteinander", die sich für eine transparente Dorfentwicklung einsetzt, fühlt sich übergangen. Es hätte für Bürger über das finanziell größte Projekt Lechs schlicht zu wenig Informationen gegeben. Aus einem Protokoll einer Gemeindevertretersitzung vom 25. März, dem Tag des Beschlusses, geht hervor, dass unter den mehr als 100 Zuhörern der Eindruck entstanden sei, dass die Entscheidung über das Projekt längst gefallen sei. Fragen seien nicht beantwortet worden.

"Wenn ein Dorfkaiser einfach über Lech drüberfährt, dann ist das ein ganz entscheidender Beigeschmack", sagt der Hotelier und Mitinitiator von "Lech miteinander", Clemens Walch. Die Präsentation des Projekts sei ein Frontalvortrag gewesen, der für Leute, die sonst nichts mit Dorfentwicklung zu tun haben, nur schwer nachvollziehbar gewesen sei. Was die Finanzierung anbelangt, seien unzählige Fragen offen. Walch hält die kolportierten 39 Millionen Euro für zu gering angesetzt. 15.600 Quadratmeter Fläche würden verbaut werden.

Mit dem gängigen Quadratmeterpreis in Lech ginge sich das nicht aus. "Als ich genau danach gefragt habe, hat der zuständige Baumeister gesagt, dass ich ihm nicht erklären muss, wie man ein Gebäude hochrechnet." Da könne dieser sogar noch recht haben, sagt Walch. Aber die teure Zufahrt sei nach seiner Schätzung sicher nicht eingepreist. Unter verdeckter Hand würden 50 bis 70 Millionen Euro für alles kolportiert.

Muxel würde sich ein "Gedenkmal" setzen, während Lech touristisch und ökonomisch unter Druck sei. "Wenn sich der Tourismus so weiterentwickelt, wird Lech die schlechteste Wintersaison seit 20 Jahren haben", sagt Walch. 50.000 Übernachtungen würden dem Dorf fehlen.

Muxel, seit mehr als 20 Jahren Bürgermeister, sieht die Vorwürfe gelassen. Die Gemeindevertreter hätten sich für das Projekt entschieden. Lech sei eine der finanzstärksten Gemeinden, die das "bewegen" kann. Es sei genau und detailliert berechnet worden. Die Lecher seien laufend einbezogen worden. Es habe auch einen Architekturwettbewerb gegeben.