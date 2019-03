Linz. (ett) Jetzt liegt es schwarz auf weiß vor: Das Linzer Magistrat hat über Jahre gut 3000 Akten einfach liegen lassen. Verwaltungsstrafen von in Summe rund 380.000 Euro müssen damit abgeschrieben werden. Der Bundesrechnungshof schießt sich in der seit längerem bekannten Linzer Aktenaffäre in seinem am Freitag erschienenen Bericht voll auf Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Spitzenbeamte ein, weil diese trotz Beschwerden der Finanzpolizei monatelang keine wirksamen Maßnahmen gegen die eklatanten Missstände unternommen haben. Die Stadt Linz rechtfertigte sich in einer Reaktion auf den Bericht damit, dass man bis Herbst 2018 75 Prozent der Empfehlungen des Rechnungshofs umgesetzt habe.

Der abschließende Bericht des Kontrollorgans zeigt die ganze Dimension des äußerst schlampigen Umgangs mit wichtigen Akten im Linzer Magistrat auf. Die zuständige Behörde blieb bei Verwaltungsübertretungen einfach untätig. Von 2010 bis 2017 sind damit 3023 Akten verjährt. Die Behörde blieb dabei im Großteil der Fälle, nämlich bei 1985, innerhalb der Frist von einem Jahr "gänzlich untätig", wie der Rechnungshof beanstandet. Bei den anderen Fällen wurden zwar erste Schritte gesetzt, aber nicht weiterverfolgt. Das Kontrollorgan kommt dadurch auf einen Schaden von 382.374 Euro durch nicht eingehobene Verwaltungsstrafen.

Kontrollorgan greift Stadtchef und Spitzenbeamte an

Politisch brisant ist aber vor allem die Untätigkeit, die im Linzer Rathaus auch dann noch an den Tag gelegt wurde, als die Affäre bereits ruchbar wurde. Dazu stellte das Kontrollorgan nun fest: "Die Finanzpolizei beschwerte sich bereits im Juni 2016 beim Linzer Bürgermeister über die lückenhafte Aufgabenerledigung der Abteilung Verwaltungsstrafen. Konkret ging es um sechs Anzeigen zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, die verjährt waren." Im Dezember 2016 folgte eine weitere Beschwerde, in der die Finanzpolizei auf 155 Verfahrenseinstellungen wegen Verjährungen verwies.

Der Rechnungshof bemängelte, dass es der Stadt Linz auch nach weiteren sechs Monaten nicht gelungen war, die Defizite ausreichend abzuklären und zielstrebig an einer Lösung zu arbeiten. Spätestens im Februar 2017 hätte nach einem Bericht des Linzer Kontrollamts die "Problematik der systematischen Verfahrenseinstellungen" wegen Verjährung auffallen müssen. Spätestens dann hätte, so kritisiert der Rechnungshof, "allen Führungsebenen der Handlungsbedarf bewusst sein müssen". Im Mai 2017 hat die Finanzpolizei dann die Staatsanwaltschaft Linz mit einer Sachverhaltsdarstellung eingeschaltet. Der Kernvorwurf des Bundesrechnungshofs lautet: "Weder der Bürgermeister noch Spitzenbeamte der Behörde haben das Amt dementsprechend organisiert."

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, wie der "Wiener Zeitung" bestätigt wurde, gegen sechs Beschuldigte, darunter Bürgermeister Luge. Es geht um den Verdacht des Missbrauchs der Amtsgewalt.

Stadt Linz verweist auf Gegenmaßnahmen

Die Stadt Linz hält der scharfen Kritik entgegen, dass nach Vorliegen des Rohberichts des Rechnungshofes im September 2017 entsprechende personelle und organisatorische Maßnahmen bei der Magistratsabteilung für Verwaltungsstrafen umgesetzt worden seien. Das Personal sei um 18 Posten erhöht worden, IT-Lösungen seien verbessert worden. Es sei insbesondere das vom Rechnungshof geforderte Vier-Augen-Prinzip bei der Einstellung von Verwaltungsstrafverfahren umgesetzt worden.

Im Linzer Rathaus setzt man sich gegen die Kritik zur Wehr. Die Stadt habe "seit vollständiger Kenntnis der Sachlage alles Denkbare getan", wurde am Freitag beteuert. Seit September 2017 sei es zu keinen weiteren Verjährungen wegen Untätigkeit der Strafbehörde gekommen.

Die Linzer Oppositionsparteien ÖVP, Grüne und Neos nahmen vor allem Bürgermeister Luger unter Beschuss. Das Vertrauen in die Kompetenz des Bürgermeisters, das Magistrat zu managen, sei "beschränkt", betonten ÖVP-Klubobmann Martin Hajart, die Linzer Gemeinderäte Ursula Roschger (Grüne) und Felix Eypeltauer (Neos) in einer gemeinsamen Aussendung.