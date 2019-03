Wien. Die scheidende österreichische EU-Abgeordnete Angelika Mlinar will gerne im EU-Parlament bleiben: Nachdem die Wiederkandidatur für die Neos bei der kommenden EU-Wahl im Mai gescheitert war, will Mlinar nun in Slowenien kandidieren. Sie tritt für die liberale Partei von Ex-Ministerpräsidentin Alenka Bratusek (SAB) an. Die Partei steht in Umfragen bei rund drei Prozent, für ein Mandat wären acht nötig.

"Ich habe 13 Jahre in Slowenien gelebt, ich habe dort im Rahmen der EU-Osterweiterung für die Europäische Kommission gearbeitet und auch später ein Unternehmen geführt in Slowenien. Also ich kenne Slowenien ziemlich gut", sagte Mlinar. Die Kärntner Slowenin soll nach Informationen des Privatsenders POP TV für SAB als Spitzenkandidatin antreten.

Die SAB gehört der neuen slowenischen Minderheitsregierung an, im slowenischen Parlament stellt sie fünf Abgeordnete. Zusammen mit zwei weiteren Regierungsparteien – Liste von Premier Marjan Sarec (LMS) und Partei des modernen Zentrums (SMC) von Ex-Premier Miro Cerar – wurde zunächst ein Wahlbündnis der drei Alde-Mitglieder erwogen, daraus ist jedoch nichts geworden. Für SAB wird das die erste EU-Wahl sein.

Neos fordern "Komplettumbau" der EU

Die slowenische Ex-Ministerpräsidentin und Mlinar sind laut slowenischen Medien bereits seit Jahren politische Verbündete. Mlinar war vor fünf Jahren als Gast beim Gründungskongress der Partei anwesend, auch heuer im Februar nahm sie am SAB-Kongress teil. Ihre ehemaligen Neos-Parteikollegen gratulierten ihrer langjährigen EU-Abgeordneten am Freitag zu ihrer slowenischen Kandidatur. "Wir freuen uns auch, dass eine Österreicherin in Slowenien als Spitzenkandidatin antritt", so wie auch bei Neos Bürger aus anderen EU-Staaten auf der Liste stünden, sagte Neos-Generalsekretär Nick Donig.

Die Neos begannen am Freitag ihre Wahlkampfoffensive mit einer radikalen Forderung: Sie wollen einen "Komplettumbau" der EU. Ziel sei, Europa "entscheidungsfähiger und handlungsfähiger zu machen", sagte Neos-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, Claudia Gamon, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Neos-Allianzpartnerin Irmgard Griss.

Zum einen soll der Kommissionspräsident bzw. die Kommissionspräsidentin künftig direkt gewählt und die Kommission auf nur mehr 15 Kommissare verkleinert werden. Diese sollen nicht mehr nach nationalen Quoten ausgewählt werden, sondern eine "Regierung der besten Köpfe" sein, sagte Gamon. Um keine Staaten zu benachteiligen, könne man in einem ersten Schritt ein Rotationsprinzip einführen.

Das Europa-Parlament soll zu einem Zweikammern-Parlament umgebaut werden, wobei die zweite Kammer den EU-Rat der Regierungschefs ersetzen soll und so der Interessenausgleich zwischen der EU-Ebene und der nationalstaatlichen Ebene sichergestellt werden soll. Zudem soll es künftig transnationale Kandidatenlisten bei den EU-Wahlen geben. Sanktionsmechanismen bei Verstößen gegen EU-Grundwerte sollen verschärft werden.

Als erste der großen Parteien hat am Freitag die FPÖ ihren Wahlvorschlag für die EU-Wahl im Innenministerium eingereicht. Man wolle "nicht ausschließen", dass man im Mai stärkste Partei werden könnte, sagten Parteichef Heinz-Christian Strache und Spitzenkandidat Harald Vilimsky. Eine "inhaltliche Kluft" orten beide zwischen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und dessen Spitzenkandidaten Othmar Karas.

Eine "Stärkung der österreichischen Interessen" und ein "Ende der unverantwortlichen Willkommenskultur" erhofft sich Strache als Ergebnis der Wahl. Drei rechte Fraktionen im EU-Parlament könnten zu einer verschmelzen.

Einen Kunstgriff wandten Strache und Vilimsky im Umgang mit dem Mitbewerber bei der Wahl, aber auch derzeitigem Koalitionspartner an: "Wir grenzen uns von dem Spitzenkandidaten der ÖVP ab, der permanent die Regierung kritisiert", so Strache.

Zeit, um ihre Wahlvorschläge einzubringen, haben die Parteien noch bis zum 12. April.