Wien. Das Naheverhältnis der FPÖ zu rechtsextremen Gruppen bleibt im Zentrum der innenpolitischen Aufmerksamkeit. Am Montagabend tagte der Nationale Sicherheitsrat. Thema: "Mögliche Unterwanderung der österreichischen Sicherheitsbehörden und des Bundesheers durch ein international organisiertes rechtsextremes Netzwerk." Einberufen haben das Gremium die SPÖ und die Liste Jetzt. Im Zentrum der Kritik steht Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im Zusammenhang mit dem Anschlag eines rechtsextremen Attentäters in Christchurch, Neuseeland, der an die Identitären in Österreich gespendet hatte.

SPÖ und Jetzt nannten den Innenminister ein "Sicherheitsrisiko". Anlass waren Äußerungen konservativer deutscher und britischer Politiker, die unter Hinweis auf Kontakte Kickls zum rechten Rand den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen mit Österreich infrage stellten. "Kickl hat mit dem Geheimdienst-Skandal (Causa BVT, Anm.) und seinen Kontakten zu Rechtspopulisten und zur rechtsextremen Identitären-Bewegung nicht nur das internationale Ansehen Österreichs schwer beschädigt, sondern auch die Sicherheit aller Österreicher", befand deshalb der SPÖ-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss, Jan Krainer. Er forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, "hier endlich zu handeln".

Kanzler fordert klare Positionierung zu Identitären

Der Bundeskanzler tat dies. Er forderte nach einem Bericht der "Oberöstereichischen Nachrichten" eine Reaktion des Koalitionspartners ein. "Ich dulde keinen schwammigen Umgang mit dieser rechtsextremen Bewegung. Daher erwarte ich, dass die FPÖ klar Position bezieht und wenn es hier Verbindungen gibt, auch durchgreift und diese trennt. Jede Art der Verflechtung zu den Identitären gehört aufgelöst. Wegschauen geht nicht", betonte der Bundeskanzler. "Rechtsradikale sind um nichts besser als islamistische Extremisten. Beide radikalen Ideologien stellen für unser Land eine Gefahr dar und haben in unserer freien und liberalen Gesellschaft keinen Platz", sagte Kurz am Montag den "Oberösterreichischen Nachrichten" online.

Die "OÖN" hatten berichtet, dass die Villa Hagen in Linz-Urfahr ein von FPÖ-Funktionären geführtes Studentenheim, den Sitz der Burschenschaft "Arminia Czernowitz", der alle FPÖ-Stadtregierungs- und mehrere Gemeinderatsmitglieder angehören, sowie das "Khevenhüller-Zentrum" der Identitären beherberge. Dieses sei neben Graz das zweite Zentrum der Gruppe. Die Villa Hagen gehöre laut Grundbuch dem Verein "Studentenheim Urfahr". Vereinsobfrau sei Martina Grabmayr, die Ehefrau vom Linzer FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Grabmayr. Dieser sei auch Kassier des Vereins. Schriftführer sei Wolfgang Kitzmüller. Er ist FPÖ-Gemeinderat in Kirchschlag und Ehemann der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ).