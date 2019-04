Wien. (ett) Knapp zwei Monate vor der Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai drängt die SPÖ auf europäischer Ebene darauf, Konzerne stärker zur Kasse zu bitten und ein "gerechteres" Steuersystem in der EU. Für jene Niedrigsteuerländer, die Förderungen aus dem EU-Budget erhalten, damit aber "Steuerzuckerl" und niedrige Körperschaftsteuern (Köst) für Unternehmen anbieten, soll es Kürzungen geben, fordern SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl, Andreas Schieder. Um den Steuerwettbewerb zwischen den EU-Staaten zu bremsen, tritt die SPÖ für einen Mindeststeuersatz von 25 Prozent für die Köst ein.

SPÖ gegen Köst-Senkung

Rendi-Wagner begründete die Kürzung von EU-Förderungen, dass das jetzige System für Länder, die wie Österreich Netto-Zahler sind, problematisch sei. Ungarn habe mit neun Prozent die niedrigste Köst, gleichzeitig erhalte es drei Milliarden an Förderungen. Förderungen sollten an ein angemessenes Steuerniveau geknüpft werden, um Steuerdumping zu vermeiden. Das solle solange gelten, bis EU-weit ein einheitlicher Mindestsatz für Unternehmenssteuern gilt. Die SPÖ verwies auf Daten der EU-Kommission, wonach die Köst von 1995 bis 2001 noch bei jeweils über 30 Prozent, inzwischen sind es knapp über 20 Prozent.

Rendi-Wagner und Schieder stellen nicht nur die Forderung, die Köst solle europaweit bei mindestens 25 Prozent liegen. Gleichzeitig müsse es eine einheitliche Bemessungsgrundlage geben. Die SPÖ lehnt auch die Pläne der österreichischen Bundesregierung, die die Körperschaftssteuer in Österreich im Zuge der Steuerreform ab 2020 von 25 Prozent in Richtung 20 Prozent senken will. Die Befürchtung der Sozialdemokraten ist, dass damit weniger Geld für eine steuerliche Entlastung der Arbeitnehmer bleibt.