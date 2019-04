Wien. Während Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) bei der Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene noch eine weite Wegstrecke vor sich, könnte er in Österreich mit der Digitalsteuer schon bald einen Treffer landen.

Beim Treffen der Eurogruppe am Donnerstag in Bukarest wird der Finanzminister über den Stand der Verhandlungen bei der Finanztransaktionssteuer informieren. Löger ist ja Vorsitzender der Zehner-Gruppe der Staaten der Willigen und wird bei der Tagung des inklusiven Formats der Eurogruppe, an der 27 EU-Staaten teilnehmen, auch versuchen auszuloten, ob sich weitere Länder

einer Finanztransaktionssteuer anschließen könnten, hieß es Dienstag in EU-Ratskreisen. Jedenfalls soll spätestens bis Mai ein schriftlicher Text ausgearbeitet werden. Dieses Dokument werde dann beim Mai-Treffen den EU-Finanzministern in Brüssel vorgelegt.

Auf EU-Ebene nichts Neues gibt es bei der Digitalsteuer. Hier will die Union auf das Vorgehen auf OECD-Ebene bis 2020 warten. Dagegen will Löger die von ihm angekündigte heimische Digitalsteuer möglicherweise schon heute, Mittwoch, im Ministerrat einbringen. Wie bereits mehrfach angekündigt, soll diese österreichische Digitalsteuer 200 Millionen Euro bringen.

Bei der geplanten heimischen "Digitalsteuer" gehe es um "Fairness in der Besteuerung der Wirtschaft", hatte Löger schon davor zu diesem Thema gemeint. Denn in Europa sei die Wirtschaft im Schnitt mit 23 Prozent besteuert, die "digitale Welt" mit 8 bis 9 Prozent, dabei aber die großen Konzerne wie Google, Amazon, Alibaba usw. oft nur mit 1 bis 2 Prozent oder sogar "Null Komma".

Weiterer Punkt beim Digitalpaket soll eine "schärfere, klarere" Gesetzesregelung für Online-Vermittlungsplattformen wie Airbnb sein. Neben der geplanten Pflicht zur Meldung von Zimmervermietern solle auch eine Haftung für die Vermittler kommen.