Autor Jan Michael Marchart

Wien/Graz/Linz. Es gibt klare Beweise für die vielfältigen Berührungspunkte mit den Identitären, die die Freiheitlichen nach wie vor verleugnen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache versuchte sich am Dienstag einmal mehr, von dem rechtsextremen Kader abzugrenzen. Es gebe Beschlüsse, wonach jene Freiheitlichen, die Identitären-Mitglieder sind, keinen Platz in der Partei hätten. "Wir haben eine klare Distanz zu jedwedem Extremismus", sagte Strache. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der die Freiheitlichen zuvor zu einer klaren Trennung von den Identitären aufforderte, könne sich darauf verlassen.

Das darf bezweifelt werden. Da wäre der Grazer Gemeinderat Heinrich Sickl, der bei Demonstrationen der Identitären nicht nur mitmarschierte, sondern in Graz dem rechtsextremen Kader auch Räumlichkeiten für das Hauptquartier des Vereins zur Verfügung stellt.

Da sind aber auch Mitarbeiter der Freiheitlichen in Oberösterreich wie Jan Ackermann. Dieser ist politischer Referent der dortigen Landes-FPÖ. Ackermann hält als Gesellschafter aber auch 30 Prozent am extrem Rechten Magazin "Info-Direkt", das eine deutliche Nähe zu den Identitären aufweist und mit Inseraten von FPÖ-Politikern wie dem ehemaligen Linzer Vizebürgermeister und Sicherheitsreferenten Detlef Wimmer gefüllt wird.

Linzer Verbindungen

Der Geschäftsführer des Magazins, Michael Scharfmüller, war Anfang November vergangenen Jahres nachweislich Diskutant auf einer Podiumsdiskussion der Identitären im "Khevenmüller Zentrum" zum Thema "Alternative Medien". Ebenfalls zu 30 Prozent an "Info-Direkt" beteiligt ist Ulrich Püschel, Büroleiter des jetzigen Linzer Vizebürgermeisters Markus Hein. Dieser sitzt auf einem FPÖ-Ticket im Aufsichtsrat der Linz AG.

Püschel marschierte auf Demonstrationen der Identitären im steirischen Grenzort Spielfeld mit, was dieser laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" vom 11. April 2018 auch nicht in Abrede stellt. "Info-Direkt", das FPÖ-nahe Magazin unzensuriert.at und die Burschenschaft Arminia Czernowitz, bei der Püschel "Schriftwart" ist, waren Mitveranstalter beim rechtsextremen Kongress "Verteidiger Europas" im Oktober 2016 in den Linzer Redoutensälen, bei dem der heutige Innenminister Herbert Kickl die Eröffnungsrede hielt. Als Aussteller waren die Identitären gelistet.

Die Neuauflage des umstrittenen Kongresses im März 2018 im Wasserschloss in Aistersheim organisierte Püschel mit. Dort trat übrigens der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio auf.