Wien/Linz/St. Pölten. (ett) Ausbau der absoluten Mehrheit der roten Gewerkschafter (FSG) mit Präsidentin Renate Anderl in Wien; deutliche Zugewinne für die FSG in Oberösterreich; in Niederösterreich legte die FSG mit Präsident Markus Wieser von 59 auf 61,9 Prozent zu; im Burgenland hielt sie klare Vormachtstellung mit 72 Prozent. Mit klaren Erfolgen für die roten Gewerkschafter endete die Arbeiterkammerwahl in vier Bundesländern. Nur in der Steiermark läuft sie noch bis 10. April.

Auch wenn das Ergebnis noch in diesem einen Bundesland aussteht, leitete Anderl, die auch Präsidentin der Bundesarbeiterkammer ist, nach dem Vorliegen des Wiener AK-Wahlergebnisses umgehend einen politischen Handlungsauftrag ab. In der Wiener Arbeiterkammer legten die roten Gewerkschafter mit Anderl als erstmaliger Spitzenkandidatin bei insgesamt zwölf Listen gegenüber 2014 um 2,1 Prozentpunkte auf 60,8 Prozent zu. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bundesregierung dieses Ergebnis einfach ignoriert und weiter drüberfährt", betonte Anderl.

Verluste für die schwarze Liste

- © M. Hirsch

Sie wollte zwar von keinem Denkzettel für die Regierung sprechen, wohl aber von einem "Denkanstoß", Interessen der Beschäftigten künftig ernst zu nehmen. "Ich glaube, dass es auch ein kleiner Hilfeschrei gegen die Regierung ist", meinte die Präsidentin der Wiener und der Bundesarbeiterkammer. Die Bundesregierung sei in den nächsten Monaten "zu einem Miteinander aufgefordert". Sie nahm damit Bezug darauf, dass die Reform der Sozialversicherung und die Möglichkeit des Zwölf-Stunden-Tages gegen harten Widerstand der SPÖ-Gewerkschafter beschlossen wurden. Das Ergebnis sei ein Nein zur Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft und zu einer Kürzung der AK-Mitgliedsbeiträge.

- © M. Hirsch

Nach einer am Mittwoch vorgelegten Umfrage des Sora-Instituts in der Zeit von 13. März bis 2. April unter 1000 Befragten wertete Meinungsforscher Günther Ogris als Zeichen des "Protests". Insgesamt 70 Prozent seien gegen die Möglichkeit der 60-Stunden-Woche; 91 Prozent forderten leistbares Wohnen; 94 Prozent soziale Gerechtigkeit bei Steuern. Das Vertrauen in die Arbeiterkammer liege bei 73 Prozent; jenes in die Regierung nur bei 34 Prozent.

Mit dem Wahlerfolg im Rücken wartete Anderl mit einem Vorschlag zur Reform der Wahl auf. Künftig solle diese verpflichtend in den Betrieben stattfinden, weil dann die Beteiligung höher ist. Bei der Wiener AK-Wahl ist sie auf 42,5 Prozent gestiegen.

Die Arbeiterkammerchefin brachte damit ein Gegenmodell zum Vorschlag des Klubobmanns der ÖVP im Parlament und Obmann des ÖVP-Arbeitnehmerbundes, August Wöginger, ein. Dieser hatte zur Hebung der Wahlbeteiligung schon vor Wochen einen einheitlichen Wahlsonntag für AK-Wahlen in den Gemeindeämtern vorgeschlagen, was von den SPÖ-Gewerkschaftern entschieden abgelehnt wird.