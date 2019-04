Wien. Bis Sommer sollen die Geheimdienste auch an Bundeskanzler und Vizekanzler berichten. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingefordert. Die drei Geheimdienste - das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), das Abwehramt und das Heeresnachrichtenamt - unterstehen dem Innen- beziehungsweise dem Verteidigungsministerium, zwei von der FPÖ geführten Ministerien. FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat in diesem Zusammenhang vor Hüftschüssen gewarnt und von einer verfassungsrechtlich heiklen Materie gesprochen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker betonte, dass damit "ganz klar ein von FPÖ und ÖVP erarbeiteter Punkt im Regierungsprogramm umgesetzt werden" solle.

Verfassungsexperten glauben, wie das Ö1-"Mittagsjournal" am Donnerstag berichtete, dass sich eine solche Berichtspflicht ohne Verfassungsänderung umsetzen lässt. Aus dem Kanzleramt hieß es zur APA, es werde auf die Ausgestaltung ankommen.

Verfassungsrechtler Walter Berka von der Universität Salzburg sagte, er hätte keine Bedenken, dieses Vorhaben einfachgesetzlich zu realisieren. So sei ja auch die Ressortverteilung selbst und die Aufgabenverteilung durch ein einfaches Gesetz geregelt. "Eine Verfassungsbestimmung ist meines Erachtens nicht geboten", sagte er. Denn er glaube, dass es "schon die Gesamtverantwortung der Bundesregierung berührt, sicherheitspolitisch relevante Informationen zu erhalten", so Berka. Es könne "gute Gründe für eine solche Ausgestaltung der Berichtspflicht geben".

Ähnlich sieht das Theo Öhlinger von der Universität Wien: Es gebe zwar rechtliche Schranken, diese seien aber lösbar. "Wir haben in Österreich Ministerverantwortlichkeit: Jeder Minister ist für seinen Bereich im Prinzip alleine verantwortlich - und unterliegt vor allem keinen Weisungen des Bundeskanzlers", sagte er zu Ö1. Es gebe aber "verschränkte Zuständigkeiten zwischen mehreren Bundesministerien und auch dem Bundeskanzleramt", so Öhlinger. So gebe es Bereiche, die einzelne Minister nur im Einvernehmen mit einem anderen Minister erledigen können. "Und eine ähnliche Konstruktion lässt sich sicher auch hier finden." Eine Zweidrittelmehrheit braucht es dazu seiner Meinung nach nicht.

Auch Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk von der Sigmund Freud Privatuniversität sieht keine Notwendigkeit für eine Verfassungsbestimmung, wenn es nur darum gehe, dass Informationen von den Geheimdiensten an die Regierungsspitze fließen.