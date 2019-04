Autor Daniel Bischof

Wien. Es waren harsche Worte, die Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer Richterin Margit Schaller entgegenwarf. Als "krass rechtlich unrichtig" und "völlig unüberlegt" bezeichnete er ihre Rechtsansicht. Selbstbewusst zitierte er aus einer Gerichtsentscheidung, die seine Auffassung bestätigen würde. "Ich kenne diese Entscheidung", entgegnete Schaller. "Na ich hoffe, dass Sie die kennen", tönte Böhmdorfer.

Zuvor hatten er und die von ihm vertretene FPÖ am Freitag einen vorläufigen Rückschlag erlitten. Die Bundespartei und neun Landesparteien der FPÖ fordern von der Republik 3,4 Millionen Euro Schadenersatz aufgrund des Wahlkampfes zur Bundespräsidentenwahl 2016: Diese aufgewendeten Wahlwerbekosten seien ihr wegen der aufgehobenen Stichwahl und der verschobenen Wiederholung des zweiten Durchganges entstanden, so die FPÖ. Einen Anspruch auf Schadenersatz sah Richterin Schaller aber nicht gegeben. Sie beschäftigte sich am Landesgericht für Zivilrechtssachen mit der Klage der FPÖ.

Alexander Van der Bellen (r.) und Norbert Hofer kämpften 2016 um das Präsidentenamt. - © APAweb/Helmut Fohringer

Bei dem Verfahren sollte geklärt werden, ob der Anspruch dem Grunde nach besteht. Schaller erklärte, dass frustrierte Aufwendungen bei einem deliktischen Schadenersatzanspruch – auf einen solchen stützt sich die FPÖ – "nur sehr restriktiv" ersetzt werden. Nämlich dann, wenn der Schutzzweck eines Gesetzes verletzt werde. Zu prüfen war daher, ob es Wahlvorschriften gibt, die bloße Vermögensschäden von Parteien schützen. Und wenn ja, ob sie verletzt wurden.

Nicht vom Schutzzweck gedeckt

Die betroffenen Wahlvorschriften schützen die Freiheit der Wahl und das Vertrauen auf eine demokratisch ablaufende Wahl, nicht aber Vermögensschäden von Parteien, so die Rechtsansicht von Schaller: "Das Vermögen des Wahlwerbers ist vom Normzweck nicht umfasst." Die Gesetze würden sehr wohl auch Vermögensschäden schützen, betonte Böhmdorfer, der deutlich machte, dass er von der "völlig unrichtigen Beurteilung" der Richterin nicht viel hielt. "Es wäre grotesk, anzunehmen, dass diese Kosten nicht ersetzt werden, wenn sie durch mehrere Verschiebungen frustriert werden und zur Aushöhlung des Vermögens eines Kandidaten oder einer ihn unterstützenden Gruppe führen."

Ein Urteil gab es noch nicht, es wird schriftlich ergehen. Damit wird die Causa aber wohl nicht ihr Ende finden, auch die Rechtsmittelinstanzen – das Oberlandesgericht Wien und den Obersten Gerichtshof – wird sie vermutlich noch beschäftigen.

Kritik an der FPÖ kam am Freitag von den Neos: "Nicht alles, was rechtlich zu argumentieren ist, ist politisch und moralisch tragbar. Von einer Regierungspartei erwarten sich die Bürger zu Recht mehr Sensibilität."

Böhmdorfer zeigte sich nach Verhandlungsschluss jedenfalls siegessicher: "Das ist der Beginn eines wahrscheinlich sehr erfolgreichen Prozesses für uns."