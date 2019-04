Graz. (apa) Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hat am Freitag in der Causa Identitäre und mögliche FPÖ-Verbindung deutlich eine Klarstellung von seinem Vizebürgermeister, FPÖ-Stadtparteichef Mario Eustacchio, verlangt. "Vizebürgermeister Eustacchio ist aufgerufen, sein persönliches Verhältnis, aber auch das der Grazer Freiheitlichen zu den Identitären unmissverständlich klarzustellen".

Nagl hatte in einer Aussendung am Freitag festgehalten: "Rechtsradikale, rassistische oder neonazistische Ansichten sind weder mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu legitimieren, noch mit dem Fehlen strafrechtlicher Verurteilungen zu tolerieren." Eustacchio hatte am Donnerstag keinen Grund gesehen, sich von den Identitären zu distanzieren. "Ich wundere mich über die Vorwürfe, die keine Grundlagen haben", hatte Eustacchio laut Medienberichten gesagt: "Es ist ja niemand verurteilt."

KPÖ und Grüne üben Kritik

Die Grazer Grünen bereiten einen Misstrauensantrag gegen Eustacchio vor. Sollte es Bürgermeister Nagl bis Montag nicht gelingen, den Koalitionspartner zur klaren Distanzierung von den "rechtsextremen Identitären" zu bringen, werde man den Gemeinderat mit der Vertrauensfrage konfrontieren", so Klubobmann Karl Dreisiebner.

Unterdessen warnte der oberösterreichische FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner vor Vorverurteilungen. Er wolle sich in dieser Diskussion nicht treiben lassen, sagt er kurz vor dem Landesparteitag der Freiheitlichen am Samstag. Haimbuchner sagte in den "Oberösterreichischen Nachrichten" am Freitag, dass seit einem Parteibeschluss im Februar 2018 kein Mitglied der FPÖ Oberösterreich Mitglied bei den Identitären sein bzw. dort aktiv sein dürfe.

Rechtsextremismus-Beirat

Die SPÖ will einen Rechtsextremismus-Beirat einrichten, dem neben parteiinternen auch externe Experten angehören sollen. Angedacht sind etwa Vertreter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, des Mauthausen-Komitees oder von Zara. Der Beirat soll noch im April seine Arbeit aufnehmen und einen Rechtsextremismus-Bericht erstellen. Die SPÖ kritisierte, dass der jährliche Rechtsextremismus-Bericht unter Schwarz-Blau I abgeschafft wurde.