Autor Karl Ettinger

Wien. ÖVP und FPÖ werden die Pläne für die Steuerreform noch nicht am Mittwoch dieser Woche bei der Regierungsssitzung vorlegen. Die Steuerreform werde "erst nach Ostern" präsentiert, wurde der "Wiener Zeitung" von verlässlicher Quelle innerhalb der Koalition erklärt. Aber das Steuerreformpaket, dessen Schwerpunkte bei der Regieurungsklausur Anfang Jänner festgelegt wurden, "steht in den großen Zügen", wurde versichert.

Vorgesehen ist ab 2020 eine Senkung der unteren Tarife der Lohn- und Einkommenssteuer, die dierzeit beit 25, 35 und 42 Prozent liegen. Fixer Bestandteil der Neuregelung wird auch eine Entlastung der Bezieher niedriger Einkommen durch eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge mit einem Volumen von 700 Millionen Euro. Als Vorgriff auf die Steuerreform gilt bereits seit Jänner dieses Jahres der steuerliche Familienbonus mit bis zu 1500 Euro Entlastung pro Kind und Jahr.

Budgetdaten müssen bis Ende April der EU gemeldet werden

Bis Ende April muss Österreich die EU-relevanten Haushaltsdaten nach Brüssel melden. Es ist daher zu erwarten, dass nach Ostern neben den Details der Steuerreform auch die Budgets für 2020 und 2021 politisch festgelegt werden. Für heuer peilt die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung trotz schwächer werdender Wirtschaftslage erstmals 1954 einen Budgetüberschuss im Bundeshaushalt an.

Finanzminister Hartwig Löger hat schon in der Vorwoche versichert, dass die Steuerreform in den Grundzüge fertig sei. Es gehe jetzt noch um den "letzten Schliff", wurde am Montag erläutert. Das Steuerreformpaket der Regierung soll ein Volumen von in Summe gut sechs Milliarden Euro umfassen, wobei 1,5 Milliarden Euro für den schon geltenden Familienbonus eingerechnet werden. Die steuerlichen Maßnahmen, die ab 2020 zum Tragen kommen, sollen bis zur Sommerpause des Nationalrats beschlossen werden.