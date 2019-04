Autor Petra Tempfer

Deutsche zahlen seit heuer auf mehr Einwegverpackungen wie Dosen und Flaschen 25 Cent Pfand. - © dpa/dpaweb

Was in Deutschland die Fruchtsaftschorle betrifft, könnte in Österreich der g’spritzte Apfelsaft sein: Mit dem neuen Verpackungsgesetz zahlen Deutsche seit heuer auf mehr Einwegverpackungen wie Dosen und Flaschen 25 Cent Pfand. Zu den bisher schon bepfandeten Plastikflaschen und Einweg-Glasflaschen sowie Dosen mit diversen Erfrischungsgetränken muss künftig auch für Einweggetränkeverpackungen von Frucht- und Gemüsenektaren mit Kohlensäure und Mischgetränken mit einem Molke-Anteil von mindestens 50 Prozent Pfand bezahlt werden.

Dass Österreich ein ähnliches System einführen könnte, scheint mit Blick auf den Umweltausschuss am Mittwoch gar nicht so unwahrscheinlich: Auf der Tagesordnung steht die Einführung eines Pfandsystems für Getränkeverpackungen. "Wir wollen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben", sagt Daniel Kosak, Sprecher von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), zur "Wiener Zeitung".

Entschließungsantrag von Jetzt

Auch auf dem sogenannten Plastik-Gipfel im Jänner dieses Jahres hatte sich die Regierung gegen eine Wegwerfgesellschaft ausgesprochen. Ein Monat davor hatte die EU die Plastik-Richtlinie erlassen – unter anderem mit der verpflichtenden Vorgabe, dass die Sammelquote von Plastikflaschen 2029 bei 90 Prozent liegen soll. In Österreich liegt sie aktuell bei mehr als 70 Prozent. Die Parteien sind einem Pfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen jedenfalls nicht abgeneigt, wie ein Rundruf ergab. Der Handel sieht ihn kritisch.

Umweltsprecher und Klubobmann von Jetzt, Bruno Rossmann, hat bereits im Dezember des Vorjahres einen Entschließungsantrag zur Einführung eines verpflichtenden, flächendeckenden Pfandsystems eingebracht und eine Machbarkeitsstudie gefordert. Im Antrag geht es um Plastikflaschen und Aluminiumdosen, und zwar im Mehr- als auch Einwegsystem. Also sowohl um wiederbefüllbare Verpackungen als auch solche, die durch das Pfandsystem der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden sollen. Dass ein Pfand nur in Zusammenhang mit einem Mehrwegsystem bei Plastikflaschen funktionieren könne, sei der springende Punkt. Es gehe um eine "ganzheitliche Herangehensweise und substanzielle Reduktion", sagt Rossmann.

"Der Anteil an recyceltem Plastik in neuen Flaschen beträgt nur 20 Prozent, der Rest ist neuer Kunststoff. Die nachhaltigsten Getränkeverpackungen sind wiederbefüllbare Mehrwegflaschen, deren Zahl im Handel allerdings stetig zurückgeht und in nennenswerten Mengen lediglich bei Bier und Mineralwasser Verwendung findet", heißt es im Entschließungsantrag. Das für die Herstellung von Getränkedosen verwendete Aluminium wiederum lasse sich oft und ohne Qualitätsverlust wiederverwerten – Voraussetzung sei die getrennte Sammlung. Recycling von Aluminium spare im Vergleich zu Neuproduktion rund 95 Prozent der Energie.