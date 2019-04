Autor WZ Online

Wien. Am Dienstag hat es in ganz Österreich Hausdurchsuchungen im rechtsradikalen Milieu gegeben. In den frühen Morgenstunden wurden etliche Wohnungen durchsucht. Wie es aus dem Justizministerium hieß, wird gegen 32 Beschuldigte nach dem Verbotsgesetz ermittelt.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen war ein mutmaßlich neonazistisches Konzert im Mürztal im März 2018, wie Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium, bei einer Pressekonferenz erklärte. Dass es mehr als ein Jahr gedauert hat, bis es nun zu Hausdurchsuchungen gekommen ist, erklärte Pilnacek so: "In zeitlicher Nähe zum Konzert ist bei einem der Hauptbeschuldigten eine Hausdurchsuchung vorgenommen worden." Der zuständige Staatsanwalt sei aber danach dauerhaft erkrankt, weshalb es im Jänner zu neuen Zuteilungen kam. "Damit wurde das Verfahren beschleunigt".

Vorerst keine Festnahmen

Festgenommen sei im Rahmen der Razzien niemand worden, erklärte Pilnacek, allerdings stünden die Vernehmungen erst bevor. Die Ermittlungen laufen gegen 90 Personen, im Zentrum steht ein 1990 geborener Steier, der das Konzert organisiert hatte. Die Hausdurchsuchungen selbst wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT) sowie den Landesämtern und der Cobra vorgenommen. Es ging jeweils um den Verdacht des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz, also um neonazistische Wiederbetätigung.

Sichergestellt wurde einschlägiges Material, darunter neonazistische Poster und Fahnen, aber auch Waffen. Wie Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, sagte, habe gegen einige Personen auch ein aufrechtes Waffenverbot bestanden. Faustfeuerwaffen waren übrigens nicht dabei.

Zwei Wohnungen in Wien betroffen

Betroffen sei das gesamte Bundesgebiet mit Ausnahme von Tirol gewesen, berichteten die beiden Beamten. In Wien wurden zwei Wohnungen durchsucht, wie Pilnacek erklärte, aber nicht jene vom Identitären-Obmann Martin Sellner. Auch der kürzlich aus der Haft entlassene Neonazi Gottfried Küssel sei nicht betroffen, hieß es bei der Pressekonferenz.

Mit den jüngsten Ermittlungen zu den Identitären, die vom Attentäter aus Christchurch eine Spende erhalten hatten, weshalb auch bei Sellner eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde, habe dieser Fall nichts zu tun, sagte Pilnacek. "Man kann Hausdurchsuchungen nicht aus politischen Gründen steuern. Das hat eine entsprechend lange Vorlaufzeit. Da gibt es ja auch eine gerichtliche Bewilligung mit entsprechender Koordinierung." Unklar war laut Goldgruber und Pilnacek, ob es Verbindungen der Beschuldigten zu Identitären und/oder Burschenschaftern gibt. Es werde Aufgabe der weiteren Ermittlungen sein, dies zu klären.