Wien. Die Verbindungen der rechtsextremen Identitären mit der FPÖ dominieren seit zwei Wochen die Schlagzeilen, gleichzeitig berichten internationale Medien über eine mögliche Isolation des Österreichischen Verfassungsschutzes (BVT) bei ausländischen Partnerdiensten. Die Affäre rund um die BVT-Razzien im Februar 2018 und vor allem der Freundschaftsvertrag der Regierungspartei FPÖ mit der Putin-Partei Einiges Russland würde westeuropäische Partnerdienste von einem engen Datenaustausch mit Österreich abschrecken. "Wir müssen uns insbesondere in Deutschland fragen, welche sicherheitsrelevanten Daten mit einem Innenminister der FPÖ geteilt werden können, der einst Vorträge vor diesen rechten Kadern gehalten hat", sagte etwa der deutsche CDU-Europaabgeordnete Elma Brok zur "Bild-Zeitung".

Die "Washington Post" berichtete am Samstag unter Berufung auf anonyme BVT-Mitarbeiter von im Februar 2018 beschlagnahmten Material, dass Zusammenhänge zwischen dem führenden Identitären Martin Sellner und der FPÖ belegen soll. Wie berichtete, hatte die Spende des Christchurch-Attentäters an Sellner und die Diskussionen rund um die Identitären und die FPÖ zu Unstimmigkeiten zwischen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und weiteren FPÖ-Politikern geführt.

Just in dieser Debatte traten am Dienstagnachmittag die beiden Generalsekretäre von Justiz- und Innenministerium vor die Journalisten, um von einem großen Schlag gegen Neonazis zu berichten: Hunderte Beamte führten am frühen Dienstagmorgen österreichweit (Ausnahme: Tirol) insgesamt 32 Orten Hausdurchsuchungen durch, erklärten Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium, und sein Pendant im Innenministerium Peter Goldgruber. Dabei wurden neben einschlägig neonazistischem Material auch unterschiedlichste Waffen und Handgranaten sichergestellt.

Neonazi-Kernmilieu

Gegen 36 Beschuldigte wird nun wegen des Verdachts der Verbrechen nach dem Verbotsgesetz ermittelt. Es gab vorerst keine Festnahmen, die Beschuldigten – nicht alle sollen Österreicher sein – seien "zur Einvernahme abgeführt worden". Gefunden wurde neonazistisches Propagandamaterial, darunter Musik-CDs und Material der neonazistischen Terrorgruppe "Combat 18", einschlägige Symbole wie die in Neonazi-Krisen beliebte "schwarze Sonne", aber auch Waffen: Fotos zeigen Schwerter und Dolche sowie Waffen, die augenscheinlich aus dem 2. Weltkrieg stammen dürften. Auch Handgranaten waren dabei. Ob die Waffen auch einsatzfähig sind, müsse erst durch Sachverständige geklärt werden, sagte Peter Goldgruber. Pistolen oder Faustfeuerwaffen moderner Bauart waren laut Goldgruber aber nicht dabei.