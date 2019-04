Autor WZ Online

Wien. Am Dienstag hat es in ganz Österreich Hausdurchsuchungen im rechtsradikalen Milieu gegeben. In den frühen Morgenstunden wurden etliche Wohnungen durchsucht. Wie es aus dem Justizministerium hieß, wird gegen 32 Beschuldigte nach dem Verbotsgesetz ermittelt. Nähere Angaben wollen die Behörden um 15 Uhr bei einer Pressekonferenz machen.

Die Information zu den Hausdurchsuchungen kam wenige Stunden nach einem Besuch von Vizekanzler Heinz-Christian Strache in der Justizanstalt Stein, bei dem der FPÖ-Parteichef noch einmal auf das Verhältnis seiner Partei zu den Identitären Auskunft gab. Er bekräftigte dort erneut seine Deutung der Distanzierung zu der rechtsextremen Gruppierung, die vom Koalitionspartner ÖVP eingefordert worden war. "Die Identitären sind ein Verein, mit dem die FPÖ nie etwas zu tun gehabt hat. Ich kenne weder den Herrn Sellner noch andere, die dort in Funktionen tätig sind", sagte Strache.