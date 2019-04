Autor Werner Reisinger

Wien. Insgesamt 36 Personen an 32 Standorten waren von den großangelegten Hausdurchsuchungen am frühen Dienstagmorgen betroffen. Betroffen sind Personen aus dem Neonazi-Milieu im Alter von 24 bis 50, unter ihnen sind auch sechs Frauen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf NS-Wiederbetätigung. Bei den Razzien wurde gefunden, was man bei klassischen Neonazis auch vermuten würde: Fahnen und Material mit einschlägigen Parolen und von einschlägigen Organisationen wie der rechtsextremen Terrororganisation "Blood & Honour", Musik-CDs von teils verbotenen Bands, NS-Devotionalien, aber auch Waffen wie Granatwerfer, Dolche und Schwerter. Ob diese überhaupt einsatzfähig sind, müssen nun Sachverständige prüfen. In einigen Fällen wurde gegen ein bereits verhängtes Waffenverbot verstoßen.

Den Erfolg der Aktion verkündeten die beiden Generalsekretäre von Justiz- und Innenministerium, Christian Pilnacek und Peter Goldgruber, am Mittwochnachmittag öffentlichkeitswirksam auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Justizministerium. Die beiden betonten die hervorragende Zusammenarbeit der Ressorts im Kampf gegen die Neonazis-Szene und die effektive Vorbereitung durch den Verfassungsschutz (BVT) - während internationale Medien über die Isolation Österreichs bei westeuropäischen Partnerdiensten und die Affäre rund um die rechtsextremen Identitären und die FPÖ berichteten. Festnahmen unter den 36 Beschuldigten gab es bei den Hausdurchsuchungen keine - für viele Beobachter war die Razzia vom Dienstagmorgen vor allem ein gelungener symbolischer Akt der Behörden.

Das Milieu, in dem die Durchsuchungen stattfanden, ist jenes des klassischen Neonazismus - eine Szene, die Aufgrund der starken Konjunktur, die der modernisierte Rechtsextremismus aktuell global erlebt, aus dem Fokus geraten ist. Wie haben sich Neonazismus und Rechtsextremismus in den vergangen Jahrzehnten verändert?

Der organisierte österreichische Neonazismus steuert Mitte der 1980er-Jahre auf seinen Höhepunkt zu: Gottfried Küssel gründet 1986 die Vapo, die "Volkstreue außerparlamentarische Opposition". In Waldstücken, zum Beispiel bei Langenlois in Niederösterreich, hält er Wehrsportübungen ab, an denen einmal auch der heutige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache teilnimmt. Mit dabei sind bekannte Neonazis wie Andreas Thierry und die rechtsextreme "Kameradschaft Langenlois". Die Organisation der Vapo orientiert sich an einem System, dass später vor allem durch die Neonazi-Szene in Ostdeutschland medial bekannt wird: lose Zusammenschlüsse ohne Führungspersönlichkeiten, ohne rechtlich angreifbare Strukturen, eben "freie Kameradschaften".