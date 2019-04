Autor Jan Michael Marchart

Die Aufgabe der Historikerkommission, die seit Februar 2018 die Vergangenheit der Freiheitlichen und des Dritten Lagers aufarbeiten soll, wird um ein Themengebiet erweitert. Der Leiter der Kommission, der frühere FPÖ-Politiker Wilhelm Brauneder, will die freiheitlich-identitären Verstrickungen ebenfalls untersuchen lassen. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dieses Thema auch behandelt", sagt Brauneder im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". "Man soll dem nicht ausweichen."

Das ist nicht nur Meinung des emeritierten Jus-Professors Brauneder. Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Andreas Mölzer, ebenfalls Teil der Kommission, bestätigt, dass das Thema Identitäre im Zuge der Historikerkommission behandelt wird. Ein Bericht der Kommission soll nach einigen Verschiebungen nun im Juni veröffentlicht werden, also nach der Europawahl. "Nachdem wird noch bis Juni Zeit haben, wird man versuchen, das Thema auch abzuhandeln."

Eine Meinung zu den freiheitlich-identitären Verstrickungen habe Brauneder nicht, "weil ich mich da überhaupt nicht auskenne". Die Kommission müsse Personen hinzuziehen, "also auch Zeugen befragen, die was wissen". Damit meint Brauneder keine Leute aus dem Kader der Identitären, sondern Freiheitliche, die mit der rechtsextremen Gruppierung etwas zu tun haben könnten oder hatten. Namen will Brauneder keine nennen. Er habe aber jemanden im Auge, "der die Szene länger beobachtet hat und einmal dem Dritten Lager angehörte".