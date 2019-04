Wien. Die Begutachtung zum Gesetzesentwurf über österreichweit einheitliche Herbstferien an Schulen läuft. Die Pflichtschullehrer-Gewerkschaft fordert in ihrer Stellungnahme es allen Schulen zu ermöglichen, autonom auf Herbstferien verzichten zu können. Voraussetzung soll nur das Vorliegen "relevanter Gründe" sein.

Diesen Vorschlag kann auch Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Lehrergewerkschaftgegenüber der Wiener Zeitung "durchaus befürworten". Der Grund: "Man redet immer von der Autonomie der Schulen und wenn es dann neue Regeln gibt, wird sie in der Praxis ausgehebelt." In der Stellungnahme kritisiert Weiß außerdem, dass die Neuregelung für manche Schulen wie etwa AHS-Langformen bedeuten würde, dass an diesen in manchen Jahren kein einziger Tag schulautonom vergeben werden könnte.

Auch AHS-Personalvertreter für schulautonome Entscheidungen

Weiß möchte aber nicht, dass Direktoren alleine über die Frage, ob es am Schulstandort Herbstferien gibt, befinden: "Das sollte eine schulpartnerschaftliche Einscheidung sein." Konkret war an AHS schon bislang der Schulgemeinschaftsausschuss für die Entscheidung über den Zeitpunkt der schulautonomen freien Tage zuständig. Dieses Gremium ist mit je drei Lehrern, Eltern und Schülern besetzt.

Mit der von der Regierung geplanten neuen Herbstferien-Regelung sollen ab 2020 österreichweit einheitliche schulfreie Tage von 26. Oktober bis 2. November eingeführt werden. Umgekehrt wird an den Dienstagen nach Ostern und Pfingsten unterrichtet und es werden (je nach Fall des 26. Oktober) ein bis drei schulautonome Tage gestrichen. Die Zahl der Unterrichtstage bleibt also gleich.

Im Gesetzesentwurf ist die Möglichkeit eines Ferienentfalls vorgesehen, allerdings nur "aus zwingenden schulorganisatorischen oder im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen" für einzelne Schulen oder Schularten. Gedacht ist dabei vor allem an berufsbildende mittlere und höhere Schulen, an denen Pflichtpraktika vorgeschrieben sind. Der Vorschlag der Pflichtschullehrer würde viel weiter gehen: Die Bildungsdirektionen sollen festlegen können, dass "alle Schulen oder Schularten den Entfall der Herbstferien, natürlich unter Heranziehung relevanter Gründe, autonom am jeweiligen Schulstandort beschließen können". (apa, mad)