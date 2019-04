Linz/Wien. Neben der Steiermark steht vor allem Oberösterreich im Zentrum der Diskussion um die Verbindungen zwischen der rechtsextremen Gruppierung der Identitären und der FPÖ. In Graz wie auch in Linz benutzen zwei Vereine der "Identitären Bewegung", wie sie sich selbst nennt, Räumlichkeiten in Gebäuden, die eindeutig im FPÖ-Kontext zu verorten sind - damit dürfte es, glaubt man der FPÖ, allerdings bald vorbei sein.

Der Grazer FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl vermietete in der Grazer Schönaugasse an die Rechtsextremen, dort befindet sich das sogenannte "Hackher-Zentrum", in dem die Identitären ihre Aktionen vorbereiten, Veranstaltungen durchführen und Propagandamaterial lagern. "Die Identitären werden ausziehen", versprach der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio am Montag, nachdem er zuvor keine Notwendigkeit gesehen hatte, zu den Rechtsextremen auf Distanz zu gehen. Sickl werde den Mietvertrag "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" auflösen. Seit Donnerstag sei auch der Vertrag des Linzer Identitären-Vereins in der sogenannten "Villa Hagen" gekündigt, sagte der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister und Stadtrat Markus Hein. In Oberösterreich ist die Situation noch etwas komplexer als in Graz - schließlich wird das Land von ÖVP und FPÖ regiert, in Linz sind die Freiheitlichen von Vizebürgermeister Markus Hein in der Stadtregierung.

Keine Förderungen mehr für Vereine, die die Identitären unterstützen, und auch keine Landesräumlichkeiten mehr für Veranstaltungen dieser Vereine. Das kündigte ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer nach dem Landessicherheitsrat am Mittwoch an. Ob das auch Veranstaltungen wie den rechtsextremen Kongress "Verteidiger Europas" betreffen würde, ließ Stelzer trotz mehrmaliger Nachfrage offen. Die erste Ausgabe des von einem gewissen "Europäischen Forum Linz" organisierten Kongresses fand Ende Oktober in den Linzer Redoutensälen statt, höchst repräsentative Räumlichkeiten des Landes, in denen sonst auch Bälle, Empfänge und Ehrungen abgehalten werden. Am 29. Oktober 2016 traf sich dort das Who is who des extrem rechten Spektrums aus Österreich und Deutschland, mit dabei: die Identitäre Bewegung. Angemeldet hatte den Kongress übrigens laut Land Oberösterreich die völkisch-deutschnationale Burschenschaft Arminia Czernowitz, in der auch Linzer FPÖ-Politiker wie eben Markus Hein organisiert sind.