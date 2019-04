Autor Marina Delcheva

Wien. Die Mindestsicherung soll wieder Sozialhilfe heißen. Am Donnerstag beschließt der Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ die umstrittene Mindestsicherungsreform. Das neue Rahmengesetz sieht eine Höchstsumme in der Höhe des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes vor, das wären 885,47 Euro für 2019. Paare bekommen künftig höchstens 1.239,66 Euro. Die Mindestsicherung kostet den Staat knapp eine Milliarde Euro. Einsparungen sind durch die Reform laut Sozialministerium nicht zu erwarten.

Die geplanten Kürzungen sollen vor allem anerkannte Flüchtlinge und ausländische Staatsbürger treffen. So können jederzeit 300 Euro abgezogen werden, wenn die Bezieher keine Deutschkenntnisse auf B1 oder Englischkenntnisse auf C1 vorweisen können. Außerdem werden alle Zuschläge ab dem dritten Kind mit 43 Euro gedeckelt. Die Länder dürfen einen Wohnzuschlag von höchstens 30 Prozent gewähren. Beim Vermögenszugriff gibt es aber eine leichte Entschärfung. Man darf künftig das Auto und ein Vermögen von rund 5300 Euro behalten. Die Schonfrist für den Zugriff auf das Eigenheim wird von sechs Monate auf drei Jahre verlängert. Anders als bisher geplant, sollen Spenden und Heizkostenzuschüssen doch nicht vom Bezug abgezogen werden.

Sanktionen oft wirkungslos

Eines der Hauptziele all dieser Änderungen ist es, die Arbeitsbereitschaft der Mindestsicherungsbezieher zu erhöhen und diese schneller in Beschäftigung zu bringen. Führt eine Deckelung bei den Bezügen und Sanktionen bei mangelnden Deutschkenntnissen gleich zu einer höheren Arbeitsbereitschaft? Die Empirie sagt dazu: "Jein." Gekürzte Sozialleistungen und Arbeitslosengeld erhöhen zwar den Druck auf die Betroffenen, möglichst schnell einen Job zu finden. Dass sie aber deswegen tatsächlich schneller in Beschäftigung kommen, ist unwahrscheinlich.

"Die Anreizfunktion der Kürzungen sehe ich nicht", sagt Bettina Leibetseder, Professorin für Politikwissenschaft an der Hochschule Landshut in Deutschland, die zu Mindestsicherungssystemen forschte. Für viele Mindestsicherungsbezieher ist es auch ohne der geplanten Kürzung schwer, einen Job zu finden, "weil sie nicht genügend Deutsch sprechen oder zu wenig qualifiziert sind".

Die Mindestsicherung wurde 2010 als Nachfolgerin der damaligen Sozialhilfe eingeführt und hatte die Abwägung zwischen Existenzsicherung und Jobanreiz zum Ziel. "Das Ziel der Existenzsicherung in der Mindestsicherung wird für Familien und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen gar nicht mehr erfüllt", sagt Leibetseder.