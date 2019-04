Autor Karl Ettinger

Wien. (ett) Regierungsspitzen, Minister und Kabinettsmitarbeiter marschierten mit gesetztem Schritt am Volksgarten entlang in Richtung Bundeskanzleramt. Zuvor war zum Gedenken an die Wiedererrichtung der Zweiten Republik im April 1945 eine Kranzniederlegung erfolgt. Nach dem Ministerrat betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz dann, dies sei ein Tag, der daran erinnere, dass Freiheit, Wohlstand und Rechtsstaat keine Selbstverständlichkeit seien. Für Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde damit eine "klare Absage" an Nationalsozialismus und jede totalitäre Gesinnung gegeben.

Kanzler und Vizekanzler strichen das am Mittwoch beim Pressefoyer gleich hervor. Am Dienstag hatte ein Gedicht den bisherigen Braunauer Vizebürgermeister Christian Schilcher, in dem dieser Migranten mit Ratten verglichen hatte, das Amt gekostet. Die Bundes-FPÖ war nach Bekanntwerden von Kontakten von Freiheitlichen zu rechtsextremen Identitären noch mehr unter Druck geraten.

"Hetze gegen Mitmenschen werden wir nicht akzeptieren"

FPÖ-Chef Strache war noch am Dienstag von Bundeskanzler Alexander Van der Bellen zum Rapport in die Hofburg bestellt worden. Dort war er laut Aussendung gemahnt worden, dass alle Politiker, aber besonders Funktionäre einer Regierungspartei "Verantwortung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft tragen".

Nach dem "Ratten"-Gedicht des nun aus der FPÖ ausgetretenen Funktionärs aus Braunau warnte der Bundespräsident von einer "Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas"; "Hetze gegen Mitmenschen werden wir in Österreich niemals akzeptieren." Er lobte aber auch die "klare Reaktion" von Kurz und nahm zur Kenntnis, dass im Fall der FPÖ Braunau Konsequenzen gezogen wurden.

Die Regierung wurde von den Journalisten nach dem Ministerrat mit Fragen konfrontiert, ob man bei den Vorgängen in der FPÖ noch von "Einzelfällen" sprechen könne. Kurz versicherte, er sei "gegen jede Form von Extremismus". Die Konsequenzen sehe er als richtig an. Auch Strache betonte, wenn es um Extremismus und Antisemitismus gehe, gebe es eine klare Richtung.

SPÖ beklagt Grenzüberschreitung

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und ihrem Vizeklubchef Jörg Leichtfried reichten die bisherigen Distanzierungen von der "Verstrickungen" der FPÖ mit rechtsextremen Kräften nicht. Sie kündigten einen Dringlichen Antrag und einen Misstrauensantrag gegen Vizekanzler Strache im Laufe der Sitzungstage des Nationalrats am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche an. In der türkis-blauen Koalition seien "Dämme moralischer Natur" gebrochen, meinte sie als Begründung. Mit kleinen Schritten habe die FPÖ "Grenzen überschritten". Leichtfried nahm Kurz wegen der angekündigten "roten Linien" ins Kreuzfeuer: "Im österreichischen türkisen Sprachgebrauch sind rote Linien Gummiringerl, die man endlos dehnen kann."