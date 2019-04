Autor Cathren Landsgesell

Greta Thunberg am 18. April bei ihrer Rede vor dem Senat in Rom: Eine Schülerbewegung sei die von der schwedischen Schülerin angestoßene Bewegung "Fridays for Future" noch nicht, meint Schulleiter Jörg Hopfgartner. Aber es sei wichtig, den Beitrag der Jugendlichen ernst zu nehmen.

"Wiener Zeitung":In den letzten Monaten hat sich mit "Fridays for

Future" eine regelrechte Schülerbewegung formiert. Muss die Schule das unterstützen?

Jörg Hopfgartner: Es gibt oft den Vorwurf, Jugendliche seien nicht engagiert. Es ist absolut begrüßenswert, dass sich junge Menschen für etwas engagieren und dafür eintreten. Es gibt sicher den Widerspruch zum Schulunterrichtsgesetz und die klare Dienstanweisung des Bildungsministeriums, diese Fehlstunden nicht zu entschuldigen. Es ist unsere

Aufgabe als Schule, einen guten Ausgleich zu finden. Wir müssen Lösungen finden, die es den Schülern ermöglichen, sich politisch zu engagieren und ihre Pflichten zu erfüllen. Den Freitag als Demonstrationstag im Unterricht zu haben, halte ich für falsch, aber ich glaube, es gibt nicht nur null und eins. Wir müssen dieses Denken in Gegensätzen überwinden und Lösungen finden, die beides ermöglichen.

Handelt es sich bei Fridays for Future schon um eine Schülerbewegung?

Für eine echte Bewegung fehlt mir im Moment noch die Themenvielfalt. Das kann aber noch kommen. Wir haben jetzt im Moment die Möglichkeit, die gesellschaftlich wertvollen Meinungen von Schülern und Schülerinnen zu hören. Ich erinnere mich an die Übergabe der Petition von Volksschülern an den Infrastrukturminister Norbert Hofer für den Abbiegeassistenten für Lkw. Schüler überlegen sich etwas und erheben ihre Stimme. Das sind wertvolle Beiträge, wir brauchen als Gesellschaft das politische Engagement von Schülern.

Ihre Schule hat mit mehreren Schülergruppen an der Future Challenge zum Thema Europa teilgenommen. Ihre Schule ist auch Teil des Netzwerks "EUropa in der Schule". Warum ist Europa so wichtig an Ihrer Schule?