Autor Karl Ettinger

Wien. Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung wird am Dienstagvormittag die Details der Steuerreform vorlegen. Eines steht aber schon jetzt fest: Die Entlastung der Steuerzahler wird um zwei Milliarden höher ausfallen als ursprünglich noch im Jänner vorgesehen. Sie wird, wie aus einem Papier des Finanzministeriums, das der "Wiener Zeitung" vorliegt, demnach bis 2022 in Summe 6,5 Milliarden Euro ausmachen und in Etappen ab dem kommenden Jahr wirksam. Kernpunkt ist eine steuerliche Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, teils durch eine Senkung von Sozialversicherungsbeiträge, teils durch eine Reduktion der Steuertarifstufen.

Eckpunkte der Steuerreform sind von der türkis-blauen Bundesregierung bereits bei ihrer Klausur Anfang Jänner dieses Jahres vereinbart worden. Nun folgen die Details des Etappenplans für die Reduktion der Steuerbelastung. Statt des bisher angekündigten Volumens der Reform von 4,5 Milliarden Euro werden es nunmehr insgesamt 6,5 Milliarden Euro sein. Rechnet man den bereits seit Jänner dieses Jahres geltenden Familienbonus dazu, so macht die Entlastung damit 8,3 Milliarden Euro aus.

Woher kommen nun die zwei zusätzlichen Milliarden Euro, die für die Steuerreform aus dem Budget locker gemacht werden? Eine zusätzliche Milliarde Euro wird durch Sparen "im System" eingespart. Das bedeutet, dass es verstärkte Bemühungen gibt, in der Verwaltung zu sparen. Die Ministerien werden außerdem angeholten, bei den Ermessensausgaben – das sind jene Mittel, die im Gegensatz zu gesetzlichen Vorgaben verfügbar sind – sparsam zu sein. Die zweite Milliarde Euro soll laut dem vorliegenden Papier zur Steuerreform durch vorerst noch nicht genauer definierte "zusätzliche Maßnahmen" hereingebracht werden. Details dazu werden ab Juli dieses Jahres "im Rahmen der Budgetgespräche erarbeitet", wird in dem Regierungspapier zur Steuerreform betont.

Die letzten Details zur Entlastung werden bis zur Präsentation durch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Dienstagvormittag fixiert. Mit der Steuerreform wird die Abgabenquote bezogen auf die Wirtschaftsleistung von mehr als 42 Prozent damit "in Richtung 40 Prozent" gedrückt. Die Bundesregierung betont, dass sie mit der Reform ein "zentrales Wahlversprechen einlöst". Die Entlastung fällt zwar um immerhin zwei Milliarden höher aus als noch zu Jahresbeginn geplant. Allerdings haben Kurz und Strache vor der Nationalratswahl 2017 das Volumen für eine Steuerreform mit zwölf bis 14 Milliarden Euro beziffert, was noch deutlich über den 8,3 Milliarden Euro liegt, die nunmehr bis 2022 auch unter Einrechnung des Familienbonus zustandekommen.