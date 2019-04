Autor WZ Online

Volksanwalt Günther Kräuter sieht in einem von ihm am Montag in Wien organisierten "Impfgipfel" mit Vertretern der Parteien und Experten einen "Impuls" für die möglichst schnelle Einführung einer Impfpflicht im Gesundheitswesen. Dies erklärte er nach dem Ende der Veranstaltung in einem Mediengespräch.

"Es geht ein Impuls von diesem Gipfelgespräch aus, wonach Impfungen für das Gesundheitspersonal verpflichtet sein müssen. Da gibt es Einigkeit", sagte Kräuter. "Vordringlich ist es, die MMR-Impfung (Masern-Mumps-Röteln, Anm.) des Gesundheitspersonals zu verlangen. So, wie das bereits in der Steiermark verlangt wird."

Durchimpfung bis Jahresende

Kräuter erwartet sich eine schnelle Realisierung dieser Maßnahme über die Landesgesetze im Gesundheitsbereich. "Die Durchimpfung beim Gesundheitspersonal wünsche ich mir bis zum Jahresende." Dies beträfe aber zunächst wohl nur das Personal in den Spitälern. Vorstellbar sei aber auch eine rahmengesetzliche Regelung über die Bundesgesetzgebung. Der Volksanwalt verwies aber darauf, dass sich der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, der ebenfalls bei dem "Impfgipfel" anwesend war, in seinem Bereich für die Immunisierung aller Ärzte ausgesprochen habe und angekündigt habe, dass man gegen Ärzte, die von Impfungen abraten, vorgehen werde.

"Was alle (Nationalrats-)Abgeordneten begrüßt haben, ist es, eine parlamentarische Enquete durchzuführen", sagte Kräuter. Dort sollten zusätzliche Maßnahmen für eine höhere Durchimpfungsrate diskutiert werden.

Kostenübernahme nicht einheitlich geregelt

Bereits 76 Masernfälle wurden heuer in Österreich bereits gemeldet. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 77 Fallmeldungen. Das geht aus den Daten der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Betroffen waren 2019 alle Bundesländer außer dem Burgenland und Niederösterreich. Die meisten Erkrankungen gab es in der Steiermark mit 36 Masernfällen, gefolgt von Kärnten mit 16.

Die Masernerkrankungen nehmen in ganz Europa zu. 80.000 Infektionen registrierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch in den USA schnellen die Fallmeldungen in die Höhe. 695 Masernfälle gab es bisweilen in 22 US-Bundesstaaten. Ein Grund für den gefährlichen Masern-Trend ist die steigende Impfskepsis in der Gesellschaft.

Nach den jüngsten Negativrekorden bei Masernfällen ebenso wie bei Neuerkrankungen nach Zeckenbissen hat die Volksanwaltschaft am Montag zu einem Impfgipfel eingeladen. Bei dem Treffen im Festsaal am Sitz in der Wiener Singerstraße sollen österreichweite Lösungen mit dem Ziel einer Vereinheitlichung des Impfschutzes diskutiert werden, so die Intention der Veranstalter. Die Ärztekammer forderte zuletzt eine generelle Impfpflicht, die Wiener Kammer möchte nicht geimpften Kindern sogar den Zugang zu öffentlichen Kindergärten verwehren. Eine Impfpflicht lehnt Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ab, da sie keine Bevormundung der Eltern möchte.

"72 Menschen starben im Vorjahr europaweit an Masern, fünf Personen alleine in Österreich infolge von Zeckenbissen", hatte Kräuter bereits im Vorfeld kritisiert. Der Volksanwalt plädierte für eine Aufnahme der Masern-Impfung in den Mutter-Kind-Pass, geknüpft an die volle Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes. Auch die Zahl der Erkrankungen nach Zeckenbissen habe 2018 dramatisch zugenommen, 154 Patienten mussten stationär aufgenommen werden. Dennoch sei die Kostenübernahme bei der Impfung nicht einheitlich geregelt. (apa, red)