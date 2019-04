Autor WZ Online

Wien. Am Wochenende verkündete die Regierung, dass die Steuerreform nun doch um zwei Milliarden höher ausfällt. Das angekündigte Entlastungsvolumen von 6,5 Milliarden Euro entspricht im Jahr 2022 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit bewegen ÖVP und FPÖ in etwa die selben Summen wie Schwarz-Blau 2004/05 sowie Rot-Schwarz 2015/16. Drei Viertel sollen laut Regierung an die Arbeitnehmer gehen.

Gemeinsam mit dem bereits umgesetzten und seit Jänner 2019 geltenden Familienbonus ergibt sich ein Entlastungsvolumen von 8,3 Milliarden Euro. Das Volumen liegt allerdings deutlich unter der Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Vize Heinz-Christian Strache vor der Nationalratswahl 2017. Damals stellten Kurz und Strache eine Steuerreform mit zwölf bis 14 Milliarden Euro in Aussicht.

Im Wahljahr 2022 soll die Steuerreform nach Angaben der Regierung 6,5 Milliarden Euro kosten - das entspricht dann etwa 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt/BIP). Damit würde die Steuerreform zumindest dieselbe Größenordnung erreichen wie die letzte schwarz-blaue Steuerreform 2004/05 (4 Milliarden Euro) sowie die rot-schwarze Reform 2015/16 (5,4 Milliarden Euro), die laut früheren Wifo-Berechnungen damals ebenfalls 1,5 Prozent des BIP bewegt haben. Weniger waren es bei der ebenfalls von der rot-schwarzen Regierung Faymann vorgelegten Steuerreform 2009/10 (3,7 Milliarden Euro beziehungsweise 1,2 Prozent des BIP).

Regierung will auf Gegenfinanzierung verzichten

Die Koalition verweist beim Steuerreform-Vergleich gerne darauf, dass sie ihre Entlastung anders als frühere Regierungen ohne maßgebliche Gegenfinanzierung durch Steuererhöhungen sowie ohne neue Schulden umsetzen möchte. Die Steuererform 2015/16 wurde ja großteils durch zusätzliche Einnahmen finanziert, darunter die damals heftig umstrittene Registrierkassenpflicht und Steuern auf Vermögensgewinne. Der Regierung unter SPÖ-Kanzler Werner Faymann bescherte das damals heftige Kritik. Soweit bisher bekannt, will die aktuelle Regierung auf steuerliche Gegenfinanzierung weitgehend verzichten, sieht man von 200 Millionen Euro "Digitalsteuer" ab.

Weiterer Unterschied zur letzten rot-schwarzen Steuerreform: Während damals das gesamte Entlastungsvolumen in die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer floss (5,4 Milliarden Euro), sollen diesmal auch die zuletzt unter Schwarz-Blau reduzierten Unternehmenssteuern sinken. Dennoch werden nach Regierungsangaben 75 Prozent des Entlastungsvolumens auf die Lohn- und Einkommensteuer sowie niedrigere Sozialversicherungsbeiträge entfallen (5 Milliarden Euro bzw. 6,5 Milliarden Euro inklusive Familienbonus). Für die Unternehmen bleiben damit 1,5 Milliarden Euro. Und der eigentlich bis 2020 befristete Spitzensteuersatz von 55 Prozent ab einer Million Euro wird verlängert.

Kleinstverdiener sollen um 100 Euro entlastet werden

Kleinstverdienern mit einem Monatseinkommen von 500 Euro bringt die Reform laut Regierungsangaben 100 Euro pro Jahr, bei 1500 Euro steigt die Entlastung auf 500 Euro und bei 3500 Euro Monatseinkommen auf 1100 Euro jährlich. Für Spitzenverdiener macht die maximale Entlastung laut früheren Experten-Berechnungen 1580 Euro jährlich aus.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete die Arbeitnehmer in einer Aussendung am Montag als Hauptprofiteure der Reform: "Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen werden besonders profitieren." Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) spricht von einem"Meilenstein dieser Reformregierung".

Steuerreform für Opposition unzureichend

Die Opposition findet die Steuerreformpläne der Regierung unzureichend. Jetzt-Klubchef Bruno Rossmann lobte zwar die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Geringverdiener, vermisst aber eine echte Ökologisierung. "Eine echte Ökologisierung bleibt aus, Vermögen werden weiterhin geschont und die Treffsicherheit bei der dringend nötigen Entlastung der Arbeitseinkommen lässt zu wünschen übrig - die Tarifreform entlastet de facto alle bis zur Spitze", kritisierte Rossmann.

Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn fehlt der große Wurf. Er nennt Bedingungen für die Festschreibung des Wirtschaftsstandorts in der Verfassung. Für die dafür nötige Zweidrittelmehrheit wäre die Koalition auf die Neos angewiesen. Wichtiger als zehn Buchstaben in die Verfassung zu schreiben, wären aber sofortige Entlastungen für Unternehmen, findet Schellhorn. Er fordert daher die Abschaffung der "Kammerumlage 2" und die Senkung der Unfallversicherungsbeiträge.