Autor Karl Ettinger

Wien. Jetzt werden nach und nach mehr Einzelheiten der Steuerreform der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung bekannt. Arbeitnehmer und Pensionisten werden in Summe um fünf Milliarden Euro von Abgaben und Steuern entlastet – allerdings insgesamt erst nach Inkrafttreten aller Etappen der Steuerreform 2022. Zuerst werden es Dienstnehmer und Menschen in Pension bei den Sozialversicherungsbeiträgen merken. Diese werden bereits am dem kommenden Jahr für Bezieher niedriger und mittlerer Löhne und Pensionen bis rund 2100 Euro brutto im Monat durch einen von der Regierung als Sozialversicherungsbonus bezeichneten Schritt entlastet. Sie müssen dann weniger Beiträge an die Krankenversicherung zahlen.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) beziffern die durchschnittliche Entlastung mit folgendem Umfang: Arbeitnehmern bleibt durch die Senkung der Krankenkassenbeiträge im Schnitt pro Jahr 280 Euro mehr in der Geldbörse. Bei den Pensionisten sind es durchschnittlich 170 Euro mehr im Jahr, die diesen aufgrund der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge erspart werden. Außerdem haben Löger und Fuchs bekräftigt, dass die Mindereinnahmen für die ab 2020 im Amt befindliche Gesundheitskasse aus dem Budget abgegolten werden. Dabei geht es nach Regierungsangaben um 900 Millionen Euro pro Jahr. Die beiden Finanzpolitiker reagierten damit auf Kritik von SPÖ und Gewerkschaft, die Einbußen bei Leistungen für Kranke durch die Beitragssenkung befürchten.

Die Tabaksteuer wird doch auch erhöht

Die Steuerreform wartet aber für die Österreicher auch mit Überraschungen auf – für Raucher allerdings mit einer negativen. Bisher war von der türkis-blauen Koalition versichert worden, es werde keine neuen und höheren Steuern geben – ausgenommen die Digitalsteuer im Ausmaß von 200 Millionen Euro. Jetzt steht aber fest, dass Raucher voraussichtlich schon ab dem kommenden Jahr stärker zur Kasse gebeten werden. Denn die Tabaksteuer wird erhöht. Die Bundesregierung nennt es eine Valorisierung, also eine automatische Anpassung an die Teuerung. Die höhere Tabaksteuer soll immerhin 120 Millionen Euro für das Budget bringen. Das Gesamtvolumen der Steuerreform beträgt in der Endstufe 2022 nunmehr 6,5 Milliarden Euro. Das bedeutet, Zigaretten werden wieder teurer.