Autor Karl Ettinger

Wien. Der heurige "Tag der Arbeit" begann für die türkis-blaue Bundesregierung recht früh. Um 8 Uhr früh versammelte Bundeskanzler Sebastian Kurz sein Kabinett zur Regierungssitzung. Mit dem Beschluss der Steuerreform im Ministerrat wollten Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ein demonstratives Signal ausschicken, dass sie Verbesserungen umsetzen, während die SPÖ am 1. Mai aufmarschiert, um große Reden zu halten.

6,5 Milliarden Euro macht die Entlastung nach der vollen Umsetzung der Reform im Jahr 2022 aus, wenn in Österreich das nächste Mal turnusgemäß der Nationalrat neu gewählt wird. Die Umsetzung erfolgt allerdings nur in Etappen. Sie beginnt 2020 mit der Senkung der Beiträge zur Krankenversicherung für Bezieher von niedrigen und mittleren Einkommen. 2021 folgt die Entlastung bei den Steuertarifen vorerst mit der Senkung des Einstiegssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent. Erst 2022 werden, soviel steht nach dem Beschluss im Ministerrat fest, dann die beiden nächsten Steuersätze gesenkt: von 35 auf 30 Prozent sowie von 42 auf 40 Prozent.

Der Spitzensteuersatz

bleibt bei 55 Prozent

Die weiteren Tarife bei der Einkommensteuer bleiben mit 48, 50 sowie 55 Prozent unverändert. Allerdings profitieren auch Bezieher dieser Einkommensgruppen. Denn bei diesen werden jene Teile der Gehälter, die in die drei unteren Steuertarifgruppen fallen, nach der Reform geringer besteuert. Nur für die darüber hinaus gehenden Einkommensteile bleibt es bei den höheren Steuertarifen.

Insgesamt 4,8 Millionen Steuerzahler steigen durch die Tarifsenkung günstiger aus. Nach Angaben der Bundesregierung werden Arbeitnehmer letztlich bis zu maximal 1672 Euro pro Jahr weniger Steuern zahlen. Bei Pensionisten werden es bis zu 1580 Euro pro Jahr weniger an Steuern sein. Jeder Vollzeitbeschäftigte mit einem Bruttolohn von 1500 Euro wird, so betont die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, um mindestens 500 Euro pro Jahr entlastet werden.

Bevor aber 2021 die erste Etappe der Senkung der Steuertarife zum Tragen kommt, ist bereits eine andere, von Experten als wichtig eingestufte Maßnahme in kraft: die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. Diese ist nach oben hin begrenzt. Von der Beitragssenkung werden Arbeitnehmer bis maximal 2201 Euro brutto im Monat profitieren. Pensionisten werden bis 2101 Euro brutto begünstigt.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) legten dazu Berechnungen vor. Demnach bleiben Arbeitnehmern durch die Beitragssenkung im Schnitt pro Jahr 280 Euro mehr in der Brieftasche. Bei Pensionisten beträgt die Entlastung bei den Beiträgen durchschnittlich 170 Euro im Jahr. Allerdings werden zumindest Raucher wieder tiefer in die Tasche greifen müssen. Für sie gibt es eine unangenehme Überraschung. Bisher war von der Koalition versichert worden, es werde keine neuen und höheren Steuern geben - ausgenommen die Digitalsteuer im Ausmaß von 200 Millionen Euro von Internet-Konzernen. Jetzt steht aber fest, dass die Tabaksteuer erhöht wird, die Regierung spricht von einer Valorisierung, einer automatischen Anpassung an die Teuerung. Zigaretten werden damit voraussichtlich ab 2020 teurer. Die höhere Tabaksteuer soll jährlich 40 Millionen Euro mehr an zusätzlichen Einnahmen bringen. In Summe sind es bis 2022 somit 120 Millionen Euro. 2018 wurden vom Staat rund 1,9 Milliarden Euro durch die Tabaksteuer eingenommen.