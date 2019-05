Autor Marina Delcheva

Wien. Die gute Nachricht ist, dass Österreich seine EU-Klimaziele bis 2020 wohl haarscharf erreichen wird. Die schlechte Nachricht: Das gelingt nur dank eines Rechentricks. Die mittelfristigen Klimaziele bis 2030 könnte Österreich verfehlen. Wenn keine ausreichenden Maßnahmen gesetzt werden, rechnet das Umweltministerium mit Kosten von 1,3 bis 6,6 Milliarden Euro, wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung durch Umweltministerin Elisabeth Köstinger auf Initiative der Liste Jetzt zeigt.

Die Treibhausgase in Österreich steigen seit vier Jahren. Dass sie bis 2020 sinken, ist derzeit unwahrscheinlich. Sie liegen auch deutlich über dem vorgegebenen EU-Zielpfad. Dass Österreich seine Vorgaben für 2020 erreicht, liegt nur daran, dass der Berechnungszeitraum bis 2013 zurückliegt und wir bis 2016 weniger als zulässig emittiert haben. Und das wiederum lag am damals sehr mauen Wirtschaftswachstum. Das errechnete Guthaben daraus beläuft sich auf sechs Millionen Tonnen CO 2 .

Im Zuge der Effort Sharing Regulation (Lastenteilungsverordnung, Anm.) haben sich die EU-Staaten verpflichtet, bis 2030 EU-weit 30 Prozent der Treibhausgase gegenüber 2005 einzusparen. Die Verordnung basiert auf dem Pariser Klimaabkommen, die Erderwärmung bis 2050 auf zwei Grad Celsius zu drosseln. Je nach Wirtschaftsleistung und Ist-Zustand, gelten für die einzelnen Länder bis 2030 unterschiedliche Ziele. Österreich muss 36 Prozent einsparen, Luxemburg 40 Prozent. Wer die Vorgaben verfehlt, muss von einem anderen EU-Staat, der seine Ziele übererfüllt hat, bilateral CO 2 -Zertifikate zukaufen. Das Geld dafür muss der Bund aufbringen, es fließt in die jeweiligen Länderbudgets. Es darf aber nur für Klimamaßnahmen ausgegeben werden.

Interne, noch vorläufige Berechnungen des Umweltbundesamtes, die der "Wiener Zeitung" vorliegen, zeigen nun, dass in den kommenden Jahren keine CO 2 -Reduktion in Österreich zu erwarten ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das größte Sorgenkinderkind ist derzeit der Verkehrsbereich. Hier ist die sogenannte "Base-Line-Lücke", also die Lücke zwischen Ist- und Soll-Zustand, am größten. Aber auch im Bereich Gebäudesanierung muss sich noch einiges tun. Konkret rechnet das Umweltbundesamt in seinen internen Berechnungen mit einem Anstieg des Benzin- und Dieselverbrauchs bis 2020 um 1,7 beziehungsweise 1,6 Prozent. Umgekehrt werden Rückgänge beim Heizöl- und Erdgasverbrauch um 12 beziehungsweise 7 Prozent erwartet.

2017 sind die Treibhausgasemissionen in Österreich das dritte Jahr in Folge gestiegen. Neuere, offizielle Zahlen gibt es nicht. Die Behörden rechnen aber nicht nur für 2018 und für heuer, sondern auch für die kommenden Jahre mit einem weiteren Anstieg. Den vorläufigen Berechnungen des Umweltbundesamtes zufolge soll Österreich 2019 und 2020 um 2,7 beziehungsweise 3,2 Millionen Tonnen mehr CO 2 emittieren, als im Zielpfad vorgesehen.

Hohe Kosten ohne neue Ziele

Nach dem Klimaabkommen von Paris haben sich EU-Kommission und Mitgliedsstaaten im Rahmen der sogenannten Effort Sharing Regulation (siehe Wissenskasten, Anm.) auf konkrete Klimazielvorgaben für die einzelnen Länder geeinigt. Je nach Wirtschaftsleistung ergeben sich dabei unterschiedliche Ziele für die unterschiedlichen Länder. Für Österreich bedeutet das, dass es gegenüber 2005 gut 36 Prozent seiner Treibhausgase einsparen muss. Bis 2020 müssen 16 Prozent eingespart werden. Ansonsten wird es teuer. Sehr teuer.