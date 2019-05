Autor Karl Ettinger

Wien. Ein großer Teil des Volumens der Steuerreform von 6,5 Milliarden Euro soll nach dem Plan der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung mit höheren Steuereinnahmen durch mehr Beschäftigung und weniger Ausgaben für Arbeitslose abgedeckt werden. Allerdings stehen den Österreichern mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Änderungen bei den Pensionen bevor, um die Kosten zu bremsen. In der im Ministerrat am Mittwoch beschlossenen 17 -seitigen Punktation zur Steuerreform werden zur Gegenfinanzierung Pensionsmaßnahmen aufgelistet: Dabei werden Frühpensionen und Sonderpensionsrechte ins Visier genommen.

Das ist schon deswegen bemerkenswert, weil die Bundesregierung erst zu Beginn dieser Woche Österreichs Budgetdaten nach Brüssel gemeldet hat. Dabei waren von der EU-Kommission aus Kostengründen empfohlene Pensionsreformmaßnahmen als vorerst nicht notwendig erachtet worden.

Am gesetzlichen Pensionsalter wird nicht gerüttelt

Im Gegensatz zum Etappenplan bei der Steuerentlastung haben sich ÖVP und FPÖ bei den Pensionen auf keine Termine in dem Papier festgelegt. Klar ist, dass neue Eingriffe bei den Frühpensionen bevorstehen. Am gesetzlichen Pensionsalter (60 Jahre für Frauen im ASVG, 65 Jahre für Männer, bei weiblichen und männlichen Beamten jeweils 65 Jahre) soll nicht gerüttelt werden. Vielmehr möchte die türkis-blaue Koalition das tatsächliche Pensionsantrittsalter, das insgesamt bei nur knapp über 60 Jahren liegt, erhöhen. Die Regierung möchte das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche "heranführen".

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) war am Donnerstag um Beruhigung bemüht. "Es wird keine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters geben. Die Bundesregierung hält wie bisher am Ziel des Programmes fest, das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heranzuführen", teilte sie der "Wiener Zeitung" mit. Mehr könne man derzeit nicht sagen.

Die Bundesregierung wird jedoch in ihrem Papier deutlicher. Es geht vor allem um die Frühpensionen. Es werde "zu klaren Zugangsvoraussetzungen zu jenen Frühpensionierungsmöglichkeiten kommen, die sich besonders dynamisch entwickeln", heißt es dort wörtlich. Auf den ersten Blick trifft das auf die Korridorpension (eine Frühpension unter bestimmten Voraussetzungen ab 62 mit Abschlägen) sowie auf die Schwerarbeiterpension (eine Frühpension in besonders belastenden Berufen ab 60 mit Abschlägen) zu.

Laut Daten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die der "Wiener Zeitung" vorliegen, haben sich die Schwerarbeiterpensionen von 2015 bis 2018 mehr als verdoppelt. Sie sind von 2965 auf 6368 gestiegen. Die Zahl der Korridorpensionen hat sich von 5231 im Jahr 2015 auf 7558 im Vorjahr erhöht.